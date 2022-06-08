​​​​​​​نساء المنطقة مستعدات للمقاومة.. المقاومة حياة

هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باحتلال مناطق جديدة من شمال وشرق سوريا. وبالتزامن مع هذه التهديدات، يشنّ جيش الاحتلال التركي هجماتٍ يومية على تل رفعت، منبج، عين عيسى، تل تمر وزركان معرضاً بذلك حياة المواطنين للخطر.

هذا وأعرب الأهالي في جميع أنحاء شمال وشرق سوريا عن استنكارهم لهذه التهديدات والهجمات، لاسيما في إقليم الجزيرة حيث أعرب الأهالي عن غضبهم بتنظيم الفعاليات المختلفة.

وحول هذا الموضوع، تحدّثت نساء قامشلو لوكالتنا.

إذ أوضحت المواطنة ليلى مراد أنّهن ذوات فكر وفلسفة وشهداء وتابعت حديثها قائلةً: "لقد قدّمنا أبناءنا وبناتنا في سبيل هذه الأرض ولهذا سنخرج إلى الساحات كل يوم لنقول لا لتهديدات العدو واحتلاله".

وأشارت ليلى مراد إلى مواصلتهن للنضال حتّى تحرير المدن المحتلّة مثل عفرين، سري كانيه وكري سبي وقالت: "لن نرضخ للعدو يوماً".

واستهلّت المواطنة نجاة موسى حديثها مشيرةً إلى الهجمات التي تشنّها دولة الاحتلال التركي على المنطقة ومناطق كريلا الحرية مستخدمةً فيها الدبابات والمدافع والأسلحة الكيماوية وقالت: "سنقاوم حتّى النهاية من عمر السابعة وحتّى السبعين. إذ لم يعد الكرد كما كانوا في السابق وسوف يقاومون. يناضل الكرد اليوم في كل مكان ويقولون للمحتلين نحن موجودون".

ودعت نجاة موسى الشعب الكردي إلى رفع صوته عالياً ضد الاحتلال والفاشية في كل مكان وتابعت قائلةً: "سنقاوم هجمات الدولة التركية المحتلة جميعاً، نساءً وأطفالاً وكباراً. فالمقاومة حياة، ولن نتخلَّى يوماً عن أرضنا، فأرضنا أرضٌ مقدسة بالنسبة لنا".

ومن جانبها، قالت المواطنة بديعة أمين: "ليعلم أردوغان جيداً أنّنا لم نعد كالسابق، فنحن كرد اليوم. سنردّ على هذه الهجمات بمقاومتنا. نحن لا نخاف من دبابات أردوغان ومدافعه. وسوف نحرّر وطننا بفكر وفلسفة القائد آبو".

كما أشارت بديعة أمين إلى أنّ الدولة التركية المحتلة قد هُزمت في زاب وآفاشين، لذا تعتقد بأنّها سترهب أهالي المنطقة بوحشيتها هذه ثم تقوم باحتلالها واختتمت حديثها قائلةً: "سنقضي على الاحتلال بمساندة أبنائنا وبناتنا في جبال كردستان. فليعلم أردوغان جيداً أنّه لن يتمكّن من كسر إرادتنا من خلال هجماته الوحشية. وأنّ نهايته هي الهزيمة".

ANHA