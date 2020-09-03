​​​​​​​نساء الدرباسيّة يخرجنَ في مظاهرة تنديداً بقتل النّساء

وانطلقت المتظاهرات من أمام مركز الشّبيبة الثوريّة السوريّة، وجابت التظاهرة الشّوارع الرّئيسية في النّاحية، مردّدات شعارات: "أوقفوا قتل النّساء، المرأة هي الحياة".

وتوقّفت المتظاهرات أمام مركز مؤتمر ستار، وهناك تحدّثت باسم المرأة الشابة أمل ميرزو، وقالت: "المرأة كانت ولا تزال ضحيّة للذهنية الذكورية المفروضة على المجتمعات، والتي تعود جذورها لآلاف السنين عبر التاريخ، فشرعنة قتل المرأة بذريعة الشرف والعادات والتقاليد البالية سلبت من المرأة حقوقها وحريتها".

وأكّدت أمل: "أنّ مثل هذه الجرائم هي أشدّ أنواع العنف وأبشعها على الإطلاق، وتستوجب الشجب والاستنكار من جميع شرائح المجتمع، وهي انتهاك صارخ لحقّ الحياة".

وطالبت أمل في نهاية حديثها جميع النساء في ناحية الدرباسية بوقف الانتهاكات التي تحصل بحقّ المرأة، والتي كان آخرها قتل شابّة على يد شقيقها تحت مسمّى الشّرف.

ومن ثمّ اختتمت التظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي النساء، وتطالب بوقف قتلهنّ تحت مسمى الشّرف.

(أح/إ)

ANHA