​​​​​​​نساء عفرين يصمدن أمام الحصار والهجمات

شاركت نساء عفرين المهجّرات في مقاطعة الشهباء وكالتنا، آراءهنّ بخصوص الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على المنطقة والهجمات التي تشنّها دولة الاحتلال التركي عليها.

إذ أشارت أليف عثمان إلى الحصار الخانق المفروض على مقاطعة الشهباء، وأوضحت أنّ حكومة دمشق لا تسمح بإدخال المحروقات والأدوية والاحتياجات اليوميّة إلى المنطقة.

كما أشارت أليف إلى تعرّضهم لهجمات دولة الاحتلال التركي بالتزامن مع هذا الحصار الخانق وذكرت أنّهم يقاومون في المخيمات منذ 5 أعوام ويواصلون حياتهم رغم هذه الظروف الصعبة.

وأوضحت أليف أنّ الإدارة الذاتية لإقليم عفرين تفعل ما بوسعها لمساعدة الأهالي وتوفير احتياجاتهم ولكنّهم ومع ذلك يواجهون الصعوبات بسبب الحصار الخانق وأكّدت على مواصلة المقاومة حتّى تحرير عفرين والعودة إلى الديار مهما جرى.

من جانبها، أشارت لطفية حسن إلى أنّ أوضاعهم قد ازدادت سوءاً عن الأعوام السابقة بسبب هذا الحصار، وقالت: "أطفالنا صغار وبحاجةٍ إلى حليب لذا نقوم بجمع الحطب لإعداده لهم، لئلّا ندعهم جياعاً".

وأشارت إلى أنّهم يتعرّضون بالإضافة إلى هذا الحصار لهجمات يوميّة أيضاً، وقالت: "لكنّنا سنناضل بإصرارٍ كبير".

ودعت لطفية المنظمات الحقوقيّة والإنسانيّة لزيارة المنطقة ورؤية وضع الأهالي والضغط على حكومة دمشق لفكّ الحصار عنهم.

(ر)

ANHA