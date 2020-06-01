​​​​​​​نساء عفرين وحلب والشهباء يطالبن بمحاسبة تركيا على جرائمها

الشهباء-حلب

وتجمعت العشرات من نساء مقاطعة الشهباء والنساء العاملات في مؤسسات الإدارة الذاتية لإقليم عفرين في ساحة مخيم برخدان وهنّ يحملن صور النساء المعتقلات في السجون التركية بعفرين، وذلك لإصدار بيان تعليقاً على الانتهاكات التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها في عفرين.

وقرأت كل من ناريمان حسين وزلوخ رشيد، وهما عضوتان في مؤسسات الإدارة الذاتية البيان باللغتين الكردية والعربية.

وجاء في نص البيان:

"في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات وابتكارات ليرتقي بالمجتمع البشري إلى ما هو أفضل ويسخر لخدمته ويحث على الانفتاح ومواكبة العصر وبالأخص في القرن الحادي والعشرين، إلا أنها مرفقة بجملة من الانتهاكات والجرائم اللاإنسانية التي تقشعر لها الأبدان وتصبح وصمة عار على جبين الإنسانية في زمن الحداثة والتطور والعلم.

فمع مرور أكثر من عامين على احتلال الدولة التركية ومرتزقتها لمدينة عفرين بدأت سلسلة الانتهاكات والجرائم بحق الأهالي من قتل وتعذيب واختطاف وسلب ونهب خيرات عفرين الوفيرة التي رويت بعرق الجبين عبر مئات السنين وتهجير قسري وإبادة ثقافية وتغيير ديمغرافي؛ فإن نسبة الكرد في عفرين الآن لا تتجاوز 18% وهي كبرى عمليات التغيير الديمغرافي شهدتها سوريا منذ بداية الأزمة عام 2011.

وقد كانت المرأة هي الأكثر استهدافاً من قبل الدولة التركية ومرتزقتها، لذلك فقد أضافوا إلى كل ما ذكرناه سابقاً من جرائم وانتهاكات شنيعة بحق الإنسانية، الاغتصاب والتزويج القسري ليصل الأمر في بعض الأحيان إلى حالات الانتحار، وبحسب ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان /61/ حالة اغتصاب وثلاثة حالات انتحار، وكل هذا في زمن العولمة.

لذا باسم نساء الإدارة الذاتية في إقليم عفرين ندين ونستنكر هذه الأعمال الإجرامية بحق النساء في المناطق التي تحتلها الدولة التركية وبالأخص في عفرين فهي تتحمل كامل المسؤولية باعتبارها دولة احتلال حسب القانون الدولي, كما ندين الصمت الدولي تجاه ما يحصل في عفرين من انتهاكات وجرائم حرب, ونطالب هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم أمام هذه الجرائم التي ترتكبها الفصائل المسلحة ومن ضمنها فرقة الحمزات المدعومة من قبل الدولة التركية وإجراء تحقيق دولي بهذا الخصوص والضغط على الدولة التركية لوقف الاعتداءات اللاإنسانية بحق أهالي عفرين عامة وحق النساء خاصة اللواتي يتعرضن لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي".

حلب

ناشد مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية (مكتب حلب) المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لوقف المجازر وانتهاكات الدولة التركية في عفرين وكافة المناطق المغتصبة.

أدان مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية (مكتب حلب) الجرائم التركية في المناطق المحتلة وبخاصة بحق النساء.

وشارك في إلقاء البيان، اليوم، ممثلات عن عدة أحزاب ومؤتمر ستار وعضوات البيت الإيزيدي في حيَ الشيخ مقصود والأشرفية، وقرئ البيان من قبل الإدارية في مكتب المرأة نجلاء حمزة.

وجاء في نص البيان:

" على مدار الأشهر والسنوات التي تلت سيطرة تركيا على عفرين، شهدت المنطقة آلاف الانتهاكات بحق سكانها الأصليين والتي تنوعت ما بين القتل والخطف والاغتصاب والاعتقال التعسفي والنهب بحق الشعب بشكل عام.

وإننا في مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لوقف المجازر التي ترتكبها الدولة التركية وجحافلها ووضع حد لهذه الممارسات وإنهاء هذا الصمت المخزي تجاه الاحتلال والعنف في كافة المناطق المغتصبة".

(س ر – ف إ/ج)

ANHA