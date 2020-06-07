​​​​​​​نرفين خبات: هناك مخططات دولية جديدة على المنطقة وعلى الكرد توحيد صفهم للحصول على المكتسبات

وخلال الاجتماع تحدثت عضوة مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي نرفين خبات حول المشاريع المرحلية التي تمرّ بها المنطقة في الشرق الأوسط وروج آفا، وخاصّة الأزمات التي ظهرت في العالم نتيجة وباء فيروس كورونا التي شلّت الحركة في جميع النواحي وحتّى الوضع السياسي والاقتصادي، حيثُ قالت: " إنّ الإدارة الذاتية رغم إمكاناتها وحداثتها إلّا أنّها استطاعت الوقوف في وجه هذا الفيروس، من خلال تشكيل خلية الأزمة وتجاوب الأهالي مع قرار الإدارة الذاتية والتقيّد بالقرارات الصادرة عن الإدارة الذاتية.

وأضافت نرفين: "أنّ المخطّطات الدولية التي قسّمت واحتلّت الدول تخطّط لمئة عام، لذا القائد عبد الله أوجلان أكّد مراراً وتكراراً خلال لقائه مع محاميه أنّ المرحلة التي تمرّ بها المنطقة هي حرب عالمية ثالثة بالوكالة".

كما نوّهت نرفين إلى أنّ الأزمة السورية دخلت عامها العاشر دون أي حلّ للأزمة السورية، سوى القتل والدمار وتأسيس جماعات مرتزقة في سوريا لشرخ المجتمع السوريّ من خلال الاقتتال المذهبيّ".

وقالت: "إنّ الدول المشاركة في الحرب السورية وخاصّة تركيا وروسيا تهدفان للقضاء على إرادة الشعوب، ولم تكن لخدمة أي شعب، ووجودهم على هذه الأرض لمصالحهم الشخصية، والتحكّم في مصير الشعوب".

كما تحدّثت نرفين عن المبادرة التي أطلقها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لتوحيد الصّفّ الكرديّ، مؤكدة ضرورة الوحدة في هذه المرحلة التي تمرّ بها شمال وشرق سوريا للوقوف بوجه هجمات الفاشية التركية ومرتزقتها، وللحفاظ على مكتسبات شعوب شمال وشرق سوريا، مضيفاً بأنّ مشاركة جميع الأحزاب والشّخصيات في الحوار الوطنيّ الكرديّ سيحقّق نتائج إيجابية للشعب الكرديّ.

وتابعت نرفين: "إنّ المرحلة تتطلّب من الجميع حماية مصالح الشعب الكردي وشعوب شمال وشرق سوريا عامة، "لذا فالحوار البنّاء بين الأحزاب الكردية في هذه المرحلة الحسّاسة ضرورة وطنيّة وفرصة مصيرية وتاريخية".

(كروب/إ)

ANHA