​​​​​​​نقطة أمنية في كركوك تتعرض لهجوم من قبل داعش ووقوع قتلى وجرحى

قالت خلية الإعلام الأمني في العراق خلال بيان لها اليوم، إنه: "بعد الضربات الموجعة والعمليات النوعية التي نفذتها قواتنا المسلحة البطلة ضمن قواطع (حواجز) المسؤولية والتي كبّدت عناصر عصابات داعش خسائر كبيرة في الأرواح وقتل مجموعة كبيرة من قياداتها، تحاول هذه العصابات المنهزمة إثبات وجودها الذي لم ولن يعود من جديد بفضل الشجعان في الأجهزة العسكرية والأمنية"، حسب ما نقلت شبكة السومرية.

وأضافت: "هاجمت عناصر إرهابية الساعة 22:00 من يوم أمس، بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، نقطة تابعة للواء 32 في الفرقة 8 بالجيش العراقي قرب قرية تل الورد بناحية الملتقى في قضاء الدبس ضمن محافظة كركوك، ما أدى إلى استشهاد ضابطين اثنين أحدهما برتبة مقدم والآخر برتبة ملازم أول وإصابة ثلاثة من الجنود".

وأشار البيان إلى أن "القيادات الأمنية والجهات المعنية عقدت اجتماعاً لمعرفة تفاصيل هذا الحادث الغادر وجمع المعلومات للتوصل إلى العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الجبان".

(د ع)