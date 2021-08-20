​​​​​​​نقل رفات قيادي في مجلس هجين العسكري إلى مزار الشهداء في أبو حمام بدير الزور

وجرت مراسم نقل الرفات بحضور قياديين من مجلس هجين العسكري ومكتب عوائل الشهداء وممثلي الإدارة المدنية في دير الزور.

وكان القيادي نادر عنتر السلامة، الاسم الحركي فهد بوكمال، قد استشهد في 15 من حزيران عام 2019 ، إثر انفجار لغم بع في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

عقب نقل الرفات من مقبرة هجين إلى مزار الشهداء في بلدة أبو حمام، بدأت المراسم هناك بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تزامناً مع عرض عسكري، لتدفن بعدها الرفات في الثرى، وسط تقديم التعازي لذوي الشهيد.

ومن الجدير بالذكر أن القيادي الشهيد هو من أبناء البوكمال، انضم إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية في الـ 12 من تشرين الأول عام 2015، وكان قائداً لفوج البوكمال.

(س ر)

ANHA