​​​​​​​نقل الجماعات والأحزاب الكردية المعارضة لطهران إلى 5 معسكرات في باشور

أفاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، بنقل الجماعات والأحزاب الكردية المعارضة للنظام في طهران، من الحدود المتاخمة لبلاده إلى خمسة معسكرات داخل باشور كردستان.

وقال عبد اللهيان في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس – تويتر سابقاً"، إنه: "عقد اجتماعاً مع نظيره العراقي فؤاد حسين في نيويورك، وأكد أنه تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان إلى خمسة معسكرات، ونزع سلاحها يتم وفق الاتفاق الأمني".

وكانت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك مع إيران، قد أكدت أمس الثلاثاء 19 من شهر أيلول الجاري، إخلاء مقارّ الجماعات والأحزاب الكردية المعارضة للنظام في طهران الموجودة في أراضي باشور كردستان، وبشكل نهائي تمهيداً لاعتبارهم لاجئين.

هذا، وحضرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، الاجتماع الذي عقد في هولير وبغداد، وأبدت الدعم الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع إمكانية التعامل مع هذه المجاميع شرط الصفة المدنية لهم .

يُذكر أنه يوم أمس الثلاثاء 19 من شهر أيلول الجاري، قد انتهت المهلة المحددة في الاتفاق الأمني المبرم بين العراق وإيران، والذي يقضي بموجبه نزع سلاح الجماعات والأحزاب الكردية المناهضة للنظام في طهران، وقد هدد مسؤولون إيرانيون قبل ذلك بأنهم سيلجؤون إلى استهداف تلك الجماعات كما فعلت في أوقات سابقة.

(س ع)