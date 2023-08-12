​​​​​​​NPG: قفزة 15 آب كشفت أسلوب النضال الصحيح من أجل حرية كردستان

جاء ذلك خلال بيان أصدرته القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي (NPG)، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 39 لقفزة 15 آب، هذا نصه:

"نبارك الذكرى السنوية الـ 39 لقفزة 15 آب وعيد الانبعاث للقائد عبد الله أوجلان وعوائل الشهداء وشعبنا الوطني وأصدقاء شعبنا وكل رفاقنا الذين يناضلون في كل المجالات، وبهذه المناسبة نستذكر في شخص رفيقنا المهندس لهذه القفزة التاريخية، القيادي الفدائي الخالد لجيشنا الكريلا، الرفيق عكيد (معصوم قورقماز)، جميع شهدائنا في المقاومة بأعظم احترام وامتنان ومحبة.

يعتبر ظهور حزب العمال الكردستاني على مسرح التاريخ وتنفيذه لـ قفزة 15 آب كميلاد جديد تم تسطيره في تاريخ الكرد وكردستان، فهذا التقييم هو تقييم دقيق للغاية، حيث تم إجراؤه قبل 39 عاماً، وهو قرار تاريخي نُفّذ على مدار 39 عاماً، ويحافظ على صلاحيته حتى اليوم، ويعتبر النقطة الرئيسة للتحوّل التاريخي، إنها نقطة البداية للانتفاضات العظيمة، حيث تنتهي مرحلة ما وتبدأ مرحلة جديدة وتستمر لعقود وقرون بقدر تأثيرها الحالي، ها هي قفزتنا التاريخية لـ 15 آب التي نفذت في المرحلة التي كان فيها الشعب الكردي وكردستان يواجهان سياسة الاستيعاب والانحلال، فيمكن للمرء أن يفهم بشكل أفضل، النتائج التي خلقتها القفزة على مدار 39 عاماً، منها الانتصارات المعجزية، والتدخل في المكان، والعمليات الصادمة، والمسيرة التاريخية، على أنها ميلاد جديد بالنسبة للشعب الكردي وكردستان والشرق الأوسط، وجميع الشعوب المضطهدة.

وقال هذا التطور التاريخي في البداية، لنظام الإبادة الجماعية الذي كان يمارس أكبر إهانة بحق الحقيقة الكردية وكردستان وناقش وجودهما وعدم وجودهما "توقف"، لقد أظهرت الرصاصة الأولى التي استهدفت المخافر أن الكرد وكردستان يكونون الحقائق التي لا يمكن إنكارها بأي شكل من الأشكال، لذا من الضروري حماية وجود هذه الحقيقة ونضال الحرية، حيث كشفت قفزة 15 آب وبدء نضال الكريلا، من الصحافة إلى النقابات وإضاعة الوقت مع النظريات المجردة إلى الدورة التحريفية والقومية البدائية، عن أسلوب النضال الصحيح للنضال من أجل حرية كردستان وبطلان جميع أساليب النضال السلبية، لقد منحت مقاومة الكريلا التي قدمت أساليب أكثر واقعية للنضال من أجل الحرية والسلاح والطرق والأساليب والتكتيكات للدفاع عن النفس للشعب الكردي وكردستان في مواجهة هجمات الاحتلال والإبادة الجماعية والاستيعاب والمجازر منذ قرن، فإن قوات الكريلا منذ قفزة 15 آب هي أمل الشعب الكردي في الحرية، كما أنها أصبحت أسلوب النضال الجديد من أجل وقف نظام القمعي والتحرير.

(ل م)