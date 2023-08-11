​​​​​​​NPG: مقاتلو الكريلا لقنوا جيش الاحتلال التركي درساً تاريخياً

أرسلت القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي (NPG) برقية تهنئة لمقاتلي وقياديي الكريلا في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، وجاء في نص البرقية ما يلي:

"في البداية نهنئ الجميع بمناسبة عيد الانبعاث، ونحييهم بكل احترام ومحبة.

دخلت هجمات الغزو التي تشنها دولة الاحتلال التركي على منطقة الشهيد دليل غرب زاب في عامها الثاني، في العام الماضي تكبد جيش الاحتلال التركي خسائر فادحة خلال مواجهة مقاومة مقاتلينا الكريلا، تركوا بعض جثث قتلاهم وأحرقوا بعضها، وانسحبوا من المنطقة، هناك هجمات متواصلة للعدوان التركي ومقاومة تاريخية من قبل قواتنا في ساحة المقاومة بتلة إف إم (FM) منذ 14 شهراً.

بدأت دولة الاحتلال التركي التي تسعى لتحقيق نتائج مرجوة من خططها الاحتلالية، بشن هجوم جديد مساء 20 تموز 2023 على ساحة المقاومة بتلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، كما خلقت المقاومة التي أبديت في مواجهة هذه الهجمات المستمرة منذ 20 يوماً دون انقطاع، أداءً ومستوى مهمين.

نفذت 44 عملية منسقة في صباح وليلة 9 آب ضد قوة العدو التي أرادت التقدم صوب ساحة المقاومة، بطرق العملية الثورية، مما أدت إلى مقتل 31 جندياً تركياً وإصابة 7 آخرين، وهذه نتيجة ناجحة للغاية، وفي إطار هذه العملية الثورية توجه مقاتلونا الكريلا إلى خنادق العدو بروح الفدائية الآبوجية العالية، واستخدموا تكتيكات الهجوم والحرب بطريقة فعالة جداً، وطبقوا التكتيكات والأساليب الهجومية باحترافية خلاقة، كما أنهم استخدموا الأسلحة الموجودة بمهارة عظيمة، ونفذوا تكتيكات قنص في العديد من المناطق وخلقوا مستوى مهم بهذه الطريقة، هذه الانتصارات المهمة التي استخدم خلالها إبداعات الساحة، الأنفاق، وخنادق الحرب، وأساليب الحرب للفرق المتنقلة على الأرض وتحت الأرض، أكملت بعضهما البعض بطريقة احترافية، وفي سياق هذه العملية الثورية، قصف العدوان التركي ساحة المقاومة جواً وبراً بشكل مكثف واستمر القصف حتى اليوم، لكن على الرغم من ذلك، ودون وقوع خسائر بشرية في صفوفنا، كان الهجوم يعطي أهمية كبيرة لمستوى نجاح مقاتلينا في عمليتهم الثورية، وكان من المهم أيضاً أن تنفذ هذه العملية الثورية بحلول قفزة 15 آب، بروح وطرق المقاتلين أمثال الشهيد عكيد ونفذت على نهج الشهداء.

أهنئ جميع المقاتلين، القياديين، وقيادتنا الذين نسقوا هذه المقاومة وأظهروها من خلال الارتباط بنهج الشهداء وبروح الفدائية الآبوجية بلا تردد، وقاتلوا ضد الأعداء بشجاعة كبيرة، وطبقوا أساليب الحرب للفرق المحترفة والتكتيكات الغنية للكريلا في ساحات المعارك، ولقنوا جيش الاحتلال التركي درساً تاريخياً لن ينسوه أبداً، على هذا النجاح العظيم، وفي الوقت نفسه، ونستذكر بكل احترام شهدائنا الذين بنوا اليوم هذا المستوى العظيم، وبذلوا جهوداً عظيمة في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، لسنوات عديدة بفدائية عظيمة، وفي هذه المناسبة، نحيي جميع المقاتلين الذين لا زالوا يقاومون بفدائية كبيرة ويبذلون جهوداً عظيمة ونهنئهم على نجاحاتهم.

مرة أخرى، نهنئ ونحيي بكل احترام وتقدير جميع المقاتلين والقياديين في المنطقة على عملياتهم الناجحة وعيد الانبعاث، بمشاعرنا الثورية الصادقة، ونؤمن بأن المقاومة التي نبديها بروح الفدائية الآبوجية ستكلل بأروع الانتصارات وأفضل النتائج".