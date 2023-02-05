​​​​​​​NPG: الرفيق جلو كان مثالاً للروح الوطنية

وأصدرت قيادة مركز الدفاع الشعبي بياناً كتابياً بصدد استشهاد الشخصية الوطنية مصطفى عثمان (جلو)، واستذكرت في شخصه جميع شهداء "نضال الحرية الكردستاني" كما جددت العهد بمواصلة النضال على نهج الشهداء.

وجاء في البيان:

"تعرف الرفيق جلو على الحركة الآبوجية عام 1979، وفي أعوام الثمانينيات توطدت علاقته مع الحركة، وحول هذا التواصل إلى نضال عملي نشيط. لقد التقى الرفيق جلو مع القائد وتعرف عليه. كان من المرتبطين بالقائد، وأدى خدمات مهمة على نهج الوطنية. لقد بذل جهوداً في سبيل نضال حرية الشعب الكردي، كما شارك في الأعمال العسكرية، وأدى مهام كبيرة عندما كان يعمل مرشداً".

وأضاف أيضاً: "لقد كان الرفيق جلو مثالاً يحتذى للعديد من الاشخاص به من خلال مواقفه الوطنية وروح التفاني والشجاعة والوفاء مع القائد ومع حركة الحرية، وأدى مهاماً جسيمة للنضال. لقد التزم الرفيق جلو بموقفه وتفانيه حتى يوم استشهاده.

لن ننسى نضال وجهود الرفيق جلو وروحه الوطنية التي كانت مثالاً يحتذى لها، ومرة أخرى نستذكره بكل إجلال واحترام".

واستشهدت الشخصية الوطنية مصطفى عثمان المعروف بـ "جلو" في كوباني، في أحد مشافي العاصمة دمشق، عن عمر ناهز 75 عاماً، في الأول من شباط الجاري، وجرت مراسم تشييعه يوم أمس السبت في مزار الشهيدة دجلة جنوب كوباني.

(ك)