​​​​​​​NPG: المجتمع الإيزيدي الكردي يمثّل الكردياتية النقية والحقيقية

أصدرت القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي (NPG) بياناً كتابياً إلى الرأي العام، مع حلول السنوية 9 لهجمات مرتزقة داعش على قضاء شنكال، جاء فيه:

"مرت 9 سنوات على هجمات الغزو والإبادة الجماعية على شعبنا الإيزيدي ومنطقة الإيزيديين المقدسة شنكال، إن الآلام التي تسببت بها تلك الهجمات اللا إنسانية لا زالت موجعة كما كانت في اليوم الأول، ووقف رفاقنا من المجتمع الإيزيدي، شهداؤنا الأوائل برخودان ودلكش وأرمانج وجنكو ضد الهجمات، وفي الوقت نفسه، قدم رفاقنا مام زكي وسعيد ودجوار وزردشت وبير جكو وحميد وبيريفان سعيد وروسيار كل شخصياتهم من أجل حرية شعبنا وشنكال وارتقوا إلى مرتبة الشهادة، لذا، نستذكر كل هؤلاء الرفاق بكل احترام وامتنان.

نحيي القادة التاريخيين الذين تدخلوا لإيقاف هجمة الإبادة الجماعية هذه، ونحيي البطولة الفريدة للرفيق دلشير هركول وعكيد جفيان وممو ماردين ونوجين ايرس وجكو جاتاك وشيلان غويي، ونستذكر في شخص هؤلاء الرفاق جميع شهدائنا الأبطال ونجدد عهدنا وعدنا بأن نتوّج العملية التاريخية التي مُهّدت الطريق لها عبر جهودهم وتضحياتهم، بحرية كردستان، لم يتقدم هؤلاء القادة الأبطال والأعزاء بشجاعتهم وبطولاتهم وحسب، بل أيضاً، بخططهم العديدة وذكائهم الحاد، من ناحية، هاجموا وكسروا حلقة تنظيم داعش الإرهابي وحموا شنكال، ومن ناحية أخرى، نقلوا 120 ألف شخص من شنكال إلى روج آفا في غضون 8 أيام، عملية التحرير هذه، التي قادتها قوات الدفاع الشعبي HPG، بدعم من وحدات حماية الشعب YPG، سُجلت في التاريخ باعتبارها أكبر عملية إنسانية في السنوات الأخيرة، بفضل الذكاء والشجاعة والفدائية الآبوجية لهؤلاء القادة الأبطال، تم تطبيق أفكار القائد أوجلان بنجاح وتم إنقاذ شعبنا الإيزيدي من إبادة جماعية جسدية وبيضاء كبيرة.

مما لا شك فيه، أن الموقف الصارم لشعبنا الإيزيدي في شنكال جعل هذه المقاومة التاريخية ذات مغزى وأدت إلى الانتصار، لم يستسلم المجتمع الإيزيدي الكردي الذي طالما قاوم تاريخياً، على الرغم من عشرات الفرمانات والمجازر، ومثل الكردياتية النقية والحقيقية، واتخذوا قراراً تاريخياً بالمقاومة في أصعب الظروف في جبال شنكال بالإلهام الذي حصلوا عليه من الفدائية الآبوجية، ولم تغادر النساء والشبيبة وكافة أبناء المجتمع الإيزيدي شنكال، على الرغم من كافة التهديدات والمخاطر، وبقوا في موطنهم الأصلي وانضموا إلى المقاومة، تستحق هذه الفدائية والشجاعة والتصميم الكبير لمجتمعنا الإيزيدي، كل الفخر، أصبح هذا الموقف المستمر لمجتمعنا الإيزيدي في ظروف الحياة الصعبة، باعتباره موقفاً مهماً من الوطنية، تقليداً يظهر أن المجتمع الإيزيدي سيضمن مستقبله من خلال المقاومة، كما أنه يوضح أيضاً جوهر المقاومة الذي يأتي من التاريخ، أظهر مجتمعنا الإيزيدي، الذي لم يتخلّ عن موقفه على مدار 9 سنوات، مع المقاومة والنضال الذي قاده أبناؤه الأبطال في وحدات مقاومة شنكال YBŞ ووحدات المرأة شنكال YJŞ، للعالم أجمع أنه يمتلك القوة والتصميم للدفاع عن شنكال ضد كافة أنواع الهجمات.

بهذه المناسبة، نحيي شعبنا الإيزيدي المقاوم والمقاتلين والقادة الأعزاء وحدات مقاومة شنكال YBŞ ووحدات المرأة شنكال YJŞ، بأصدق المشاعر، نحن ثوار كردستان وقوات الدفاع الشعبي HPG، نعلن أننا سنقف دائماً إلى جانب شعبنا المضطهد، ونستذكر مرة أخرى جميع شهدائنا بكل احترام وتقدير، ونؤكد بشدة أننا سنبقى مرتبطين بذكراهم في كافة الظروف وسنحقق أهدافهم".

(ل م)