تجمّع، اليوم، المئات من أهالي مدينة الطبقة وممثلين وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية والحركات الشبابية ووجهاء وشيوخ العشائر رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، ويافطات كتب عليها "لا للاحتلال التركي"، و"حرية القائد عبد الله أوجلان حريتنا".

وانطلقت المظاهرة من الحي الأول وسط مدينة الطبقة، وسط ترديد المشاركين "لا للعزلة على القائد عبدالله أجلان"، "يسقط يسقط أردوغان".

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار ميسلون في الحي الثاني وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أدلي ببيان باسم أهالي مدينة الطبقة، قرئ من قبل الرئيس المشترك للمجلس المدني حمود الرحيل.

وجاء في مستهله: "إننا نعيِش اليوم في مرحلة حرجة من حياة الشعب السوري بشكل عام وحياة شعوبنا في شمال وشرق سوريا".

وتابع البيان: "فاليوم أشبه بالأمس من حيث المؤامرات التي تحاك ضدنا وضد حرية الشعوب المقاومة الرافضة للذل والاستسلام إننا نواجه اليوم تطورات متسارعة على الساحة السياسية وتحالفات وتجاذبات ومواقف متغيرة فعدو الأمس أصبح صديق اليوم ومن كان يؤجج للحرب في سوريا في سوريا نراه اليوم منهمكاً في استقبال وتوديع الوفود السورية".

وأكد البيان، "إن الدول تعلم جيداً أن القائد ليس كأي شخص وإنما هو من حمل قضية الشعوب ومصير تلك الشعوب مرتبط بشخص القائد، وظنوا بفرضهم العزلة على القائد استطاعوا حجب فكره وفلسفته، ولم يظنوا أن فكره وفلسفته انتشر في جميع أنحاء العالم".

وأوضح البيان: "ما تجمّعنا اليوم إلا لسبب واحد وهو إننا ننتمي إلى فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وهو أكبر دليل على فشل مؤامرتهم".

واستنكر البيان في ختامه، "الصمت الدولي وصمت منظمات التي تدعي الإنسانية وخاصة لجنة مناهضة التعذيبCPT تجاه كافة الممارسات التي تستهدف عزل القائد عبد الله أوجلان عن الشعوب المؤمنة بفكره".

وانتهت المظاهرة بترديد "لا حياة بدون القائد".

(س ك/خ)

ANHA