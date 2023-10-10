​​​​​​​نحو 8 آلاف قتيل وجريح إسرائيلي وفلسطيني حتى الآن

في اليوم الرابع من الحرب بين حماس وإسرائيل ارتفعت حصيلة قتلى وجرحى الطرفين، حيث تواصل تل أبيب قصف قطاع غزة، فيما تقصف حماس المدن الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل اليوم، عن ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى الإسرائيليين، حيث قتل 900 شخص وأصيب 2600 آخرون.

ومن جهتها، سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 687 شخصاً على الأقل بالإضافة إلى تسجيل 3726 إصابة، نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

وأكد كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري الثلاثاء أنه استعاد السيطرة على السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي اخترقه مسلحو حماس.

(م ش)