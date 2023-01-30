​​​​​​​نحو 100 عائلة إيزيدية تعود إلى شنكال

تمكنت نحو 100 عائلة إيزيدية من العودة إلى منازلهم في ناحية تل عزير في شنكال، من مخيم للنازحين، بحسب ما أعلنته القنصلية الأميركية في هولير، اليوم الإثنين.

أضافت القنصلية في تغريدة على منصة "تويتر" أنه "لا تزال حوالي 400 عائلة أيزيدية تقيم في المخيم، بعد فرارها من داعش".

وتعرضت شنكال في 3 أغسطس 2014 لهجمات احتلالية واسعة شنها مرتزقة داعش مع فرار قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني والجيش العراقي من المنطقة، تسببت بمقتل وجرح الآلاف من الإيزيديين ونزوح الآلاف منهم إلى مناطق أخرى في باشور/ جنوب كردستان وخارج العراق.

(س ر)