​​​​​​​نفط إيران في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 30 عامًا

وذكر موقع رصد بحري "Tanker Trackers" الذي يتابع حركة الناقلات عبر البحار، اليوم الثلاثاء، في تغريدة له إن هذه هي المرة الأولى التي تستورد فيها أمريكا نفطًا إيرانيًّا خامًّا، منذ 30 عامًا.

وأضاف أن حملة الشحنة المصادرة من خليج عُمان تبلغ أكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام، ويقدّر ثمنها بين 120-130 مليون دولار.

وتأتي هذه المصادرة عقب شكوى أصدرتها وزارة العدل الأميركية، طالبت بمصادرة النفط باعتبار أن عائداته تذهب لمنظمات مصنفة إرهابية مثل الحرس الثوري.

وفي شباط/ فبراير من عام 2020، أصدرت وزارة العدل الأمريكية شكوى قالت فيها "إن السفينة التي ترفع علم ليبيا تخضع لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية"، مضيفًا، "إن حملة مصادرة السفينة تندرج في مخطط تتورط فيه كيانات متعددة، من بينها الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له، يرمي إلى بيع النفط سرًّا في الخارج.

وفي محاولة للإخفاء، وتجنبًا للعقوبات الأمريكية، عبر عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى وتزوير الوثائق، لكن ذلك فشل أيضًا، بحسب السلطات الأمريكية.

وتعتبر أمريكا أن النفط يشكل مصدر نفوذ بالنسبة إلى الحرس الثوري وفيلق القدس المصنفين إرهابيين في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أرباح مبيعات النفط تساهم في تمويل أنشطة أذرع إيران، وإيصال الأسلحة إليها.

(د أ)