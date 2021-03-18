​​​​​​​ندوتان في لبنان في الذكرى الثالثة لاحتلال عفرين

وقد حضر العديد من أبناء وبنات الجالية الكردية في لبنان الندوة، رافعين فيها صوراً للشهداء من أهالي عفرين أثناء الاحتلال، بالإضافة إلى رفع لافتات كُتِبَ عليها: "آرين ميركان هي هوية عفرين!" و"عفرين ستنتصر كما انتصرت كوباني!" و"كل حبة زيتون هي رصاصة في قلب الفاشية!" و"عاشت مقاومة العصر في عفرين!".

وخلال كلمته، أشار جمال حسن، أمين سر رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، إلى الأسباب التي أدت إلى إصرار تركيا على احتلال مدينة عفرين، وتطرق إلى الأهمية الجيوسياسية للمدينة من حيث قُربها من البحر الأبيض المتوسط، ومن حيث خصوبة تربتها والإنجازات اللافتة التي شهدتها المدينة في ظل الإدارة الذاتية، والذي كان دافعاً للدولة التركية الفاشية من أجل القضاء على تلك المكتسبات، بمساعدةٍ روسية ومباركةٍ أمريكية. وأكد في نهاية كلمته على أن النصر آتٍ مهما طال الزمن.

أما رئيسة رابطة جين النسائية، بشرى علي، فأشارت في كلمتها إلى مدى تكالب القوى الإمبريالية والرأسمالية الدولية على القضية الكردية، وأكدت أن مقاومة العصر في عفرين لم تَكُن في مواجهةِ تركيا لوحدها، بل في مواجهة العديد من الدول العظمى التي مدّت تركيا ومرتزقتها بالأسلحة والذخيرة والمال وغيره، وذلك لاتفاقها على ضرورة نسف كل مبادرات الحرية للشعب الكردي خصوصاً، ولكافة شعوب المنطقة عموماً.

كما نوّهَت في كلمتها إلى المقاومة الباسلة التي أبدتها المرأة الكردية في عفرين وفي كافة المناطق المحتلة في روجافا/شمال شرق سوريا، والتي جعلت منها نبراساً لكافة نساء المنطقة والعالم من أجل استرداد الحقوق والحريات المسلوبة.

وأكدت أيضاً على أنه، مادامت مقاومة الشعوب المسحوقة والمظلومة مستمرة، فإن الحرية آتيةٌ لا محال، عاجلاً كان أم آجلاً.

وعبَّرَ العديد من الحضور، لاسيما أمهات الشهداء الحاضرات عن مشاعرهم، وأكدوا على إصرارهم على مواصلة العمل والنضال من أجل بناء مجتمعٍ ديمقراطي تسوده المساواة والعدالة والحرية والكرامة.

وفي نفس السياق نظم حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار في لبنان ندوة بمشاركة الجالية الكردية و أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار وسط العاصمة اللبنانية بيروت لإدانة واستنكار الاحتلال على عفرين.

بدأت الندوة بالوقوف دقية صمت، ثم قرأ عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان مصطفى يوسف بيان باسم الحزب بخصوص الذكرى الثالثة لاحتلال عفرين، ندد فيها باستمرار الاحتلال التركي لعفرين والأراضي السورية، والجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مع مرتزقتها في عفرين من قصف للمدنيين وتغيير ديمغرافي ونهب وسلب وتهجير.

تلاها كلمة عضوة منسقية مؤتمر ستار في لبنان نتوي غمكين وقالت: "الاحتلال التركي والفصائل الٳرهابية التابعة له منذ احتلالهم لعفرين يخترقون جميع القوانين الدولية من التغيير الديمغرافي وقتل وخطف المدنيين وندين الصمت الدولي حيال ذلك" واستذكرت في شخص الشهيدين كاركر وأفيستا، جميع الذين سطروا ملاحم البطولة في عفرين".

وانتهت الندوة بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحي مقاومة عفرين.

(كروب/ل)

ANHA