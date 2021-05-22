​​​​​​​ندوة مشتركة مع جامعة روج آفا بعنوان ’اللغة الكردية بين الماضي والمستقبل‘

ويشارك في الندوة التي ستقام عبر تطبيق زووم، اليوم، في تمام الساعة 11.00 بتوقيت كردستان، عدد من اللغويين الكرد.
تقدم الندوة ماريتا تيدي رئيسة المعهد الكردي.
المحاضرون:
دلشاد علي (لغوي كردي- جامعة السليمانية) – تطور الأدب الصوراني.
بروز محمود (لغوي كردي – جامعة روج آفا) – تطور الأدب الكرمانجي.
فرانشيسكو ماريلونجو (المعهد الكردي) – دور البدرخانيين في بناء الأدب الكرمانجي.
سارا بيليلي (المعهد الإيطالي للشرق الأوسط والأقصى- جامعة نابولي) – تقسيم بالسيف والقلم
سوران أحمد (السكرتير العام للمعهد الكردي) – التعليم باللغة الكردية في العراق بعد عام 1960.
مدير الندوة: أدريانو روسي (رئيس المعهد الإيطالي للشرق الأوسط والأقصى)
(ك)