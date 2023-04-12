​​​​​​​ندوة حوارية تسلط الضوء على الحرب الخاصة وتأثيرها على المرأة

الندوة التي أقيمت في قاعة المجلس المدني في منطقة السبعة كيلو بحضور ممثلات المرأة في المجالس المحلية والمدنية والعسكرية بدير الزور، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

أدارت الندوة الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي بدير الزور، شهناز الهفل.

شهناز الهفل سلطت الضوء على أهداف الحرب الخاصة، واوضحت: "الحرب الخاصة ذات أهداف عميقة ونظرة بعيدة، وأسلوب ناعم مجرد من الأخلاق، تهدف إلى النجاح بأي وسيلة ممكنة"، وأضافت أن أحد أهداف الحرب الخاصة أيضاً هو تشويه بعض العادات والتقاليد الاجتماعية، والتشجيع على الهجرة.

بينما أشارت الرئيسة المشتركة للمجلس المدني، فاطمة المروان، إلى دور المرأة الديرية في مراكز صنع القرار بعد تحررها من سيطرت داعش، وتنظيمها لنفسها. وحذرت من وجود: "أجندة خارجية ومؤامرات ضد المرأة لكسر إرادتها وإفشال ثورتها وإنهاء دورها في المجتمع".

وأكدت فاطمة مروان على امتلاك المرأة الإرادة القوية والقدرة على تحدي العوائق والصعوبات وبناء مجتمع ديمقراطي وحر.

أما الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي، ضحى الصالح، فنوهت إلى أن انتصار المرأة على الذهنية الذكورية من خلال إبداء النساء مقاومة عظيمة ضد كافة أشكال الحرب الخاصة.

(إ م/ي م)

ANHA