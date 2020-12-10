​​​​​​​ندوة حوارية محورها

ضمن سلسلة فعاليات حملة "توقفوا عن قتل المرأة"، أقام مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب ندوة حوارية.

أقيمت الندوة في قاعة الاجتماعات بحضور شخصيات سياسية حزبية ومستقلة وممثلين عن المؤسسات المدنية.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها شرح محوري الندوة وهما (الحياة الندية الحرة والعائلة الديمقراطية)، من قبل كل من عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أمين عليكو والإدارية في الحزب نيركز بكر.

وتطرق محورا الندوة إلى أن الديمقراطية تتبلور في العائلة وتتجلى في المجتمع وينعكس ذلك في بناء نظام ديمقراطي يضمن حقوق كل أفراد العائلة ضمن الأسرة الديمقراطية.

وأشارا "إلى أن أحد شروط الحياة الأساسية إحياء العلاقة فيما بين الرجل والمرأة بالشكل الصحيح، وأن تلعب المرأة دورها الأساسي والطليعي في بناء المجتمع لتعزيز أواصر ومبادئ العائلة الديمقراطية والحياة الندية الحرة".

بعدها فتح باب النقاش أمام الحضور لإبداء آرائهم حول موضوع الندوة.

وأشارت مجمل النقاشات إلى أن المرأة السورية عانت في ظروف الحرب، لكنها أثبتت نفسها كريادية في العديد من مجالات الحياة المختلفة.

(م ع/س و)

ANHA