​​​​​​​ندوة حوارية في قامشلو لمناقشة القضايا التي تواجه الفئة الشابة وسبل حلها

وتحت شعار "لا أحد يستطيع أن يقف أمام الشبيبة المتوجهة نحو الحرية"، أقيمت الندوة الحوارية في مركزwargeha" Ciwanan" بمدينة قامشلو، شارك فيها أعضاء وممثلون عن الأحزاب والحركات الشبابية في إقليم الجزيرة.

هذا، وبدأت الندوة الحوارية بالوقوف دقيقة صمت، ثم فتح باب الحوار أمام المشاركين للإدلاء بآرائهم، حول أبرز المشاكل والقضايا التي تواجه الشباب، ومناقشة الحلول المناسبة لتخطي العقبات.

ركز المتحاورون بدايةً، على قضية البطالة ونزيف هجرة الشباب إلى الخارج، ناهيك عن الأزمة الإنسانية التي تعصف بسوريا منذ عام 2011، بالإضافة إلى حالة الركود الاقتصادي وتأثر مناطق شمال وشرق سوريا بها.

فيما أشار البعض، إلى أن الفئة الشابة هي الأكثر تضررًا من الحرب الخاصة التي تُدار من قبل الدول الرأسمالية والعظمى، والتي تسخر كل إمكاناتها لإبعادها عن ثقافتها وهويتها، خدمةً لأجنداتها سواءً أكانت سياسية أم اقتصادية.

إلى هذا، ناقش المتحاورون، كذلك سبل تخطي العقبات، بطرح بعض المقترحات التي من شأنها أن تصنع الجديد للفئة الشابة، والتي تتلخص بإحياء برامج تربط الفئة الشابة بهويتها وثقافتها، ورفع سقف إشراك الشباب في مرحلة صناعة القرار، كذلك الرفع من سوية التعليم.

(ي م/ل)

ANHA