​​​​​​​ندوة حوارية في منبج بمناسبة الذكرى السنوية الـ11 للأزمة السورية

وحضر الندوة أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في منبج والأحزاب السياسية والمؤسسات الخاصة بالمرأة, وذلك في قاعة المجلس التشريعي وسط المدينة.

وبدأت الندوة بوقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ومن ثم شرح نائب رئاسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج محمد بركل أسباب خروج "الثورة" وكيف تعمقت إلى أن أصبحت أزمة يعاني منها السوريون.

وقال محمد بركل خلال حديثه إن "الثورة السورية تعمقت بسبب الدول التي لها مطامع ومصالح في سوريا وقد تطول أكثر".

وبعدها فتح باب النقاش والمداخلات مع الحضور والذين شاركوا بآرائهم حول الأزمة وكانت أبرز المداخلات عن إرادة الشعوب إن أرادت ستستطيع أن تغير التاريخ, وأن أكثر من مليون سوري ذهب ضحية هذه الحرب لصراع الدول الطامعة والتي تريد أن تثبت وجودها ونفوذها في سوريا.

ومن ثم أشارت الرئاسة المشتركة لمجلس حزب سوريا المستقبل في منبج عذاب العبود أنه "إذا لم نقيم السبب الأساسي والحقيقي للأزمة السورية لن تكون هناك حلول منطقية وواقعية للأزمة".

وأضافت "في البداية لم يكن هناك شيء مخطط ليكون بديلاً عن النظام, الثورة خرجت نتيجة الظلم ومعاناة السوريين وممارسات النظام خاصةً مع أطفال درعا هذه كانت أسباب الانتفاضة السورية".

وأشارت أنه "عندما لا تكون هناك ثقة بين الشعب والحكومة كل هذه كانت أرضية لألا يحس الشخص بانتمائه للوطن, الوطن الذي لا يقدم لي شيئاً لن أكون موجوداً للدفاع عنه, كل هذا شكل أرضية جاهزة لمشاريع خارجية تدخلت في سوريا".

(أ ق/ ج)

ANHA