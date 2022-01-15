​​​​​​​ندوة حوارية في كوباني بهدف إيصال المرأة إلى صنع قرارها بنفسها ضمن المجتمع

أقيمت الندوة التي تهدف إلى التعرف عن قرب على الآراء والمقترحات والرؤى المتعلقة بالمرأة وتحويلها إلى مخرجات للعمل على تحقيقها، في ناحية القناية التابعة لمدينة كوباني، وحضرتها نساء عاملات ضمن مؤسسات الإدارية الذاتية في مقاطعة كوباني.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاه عرض سنفزيون خاص عن الندوة، ثم قرأت الرئيسة المشتركة لمكتب العلاقات في إقليم الفرات، مروى دريعي برنامج الندوة.

وتمحورت الندوة حول آلية دعم المرأة وتخليصها من الفكر الذكوري السائد، وكيفية دعمها في جميع الميادين، وكذلك إدارة المجتمعات المحلية والحوكمة الإدارية والإدارة الرشيدة ودور المرأة فيها.

فيما عبّرت الحاضرات عن آرائهن بعد الاستماع إلى مضمون الندوة، حيث اتفقن على هدف مشترك، وهو تحرير المرأة، بإفساح المجال أمامها، من خلال توفير البيئة والظروف الملائمة لممارسة مهامها.

واختتمت الندوة باقتراحات عديدة من قبل الحاضرات، كان من أهمها، تقارب أعمال الرئاسات المشتركة، وفتح دورات تدريبية لتمكين المرأة أكثر في مجال عملها، وتنظيم محاضرات عن دور المرأة، وكذلك تحريرها من الذهنية الذكورية والعمل على تطوير الرأي لديها، ودعم مشاريعها الاقتصادية، بالإضافة إلى تمكين اللغة الكردية لدى العاملات ضمن مؤسسات النواحي والبلدات، وإشراك المرأة غير العاملة ضمن المؤسسات الإدارية.

يذكر أن هذه الندوة هي من سلسلة الندوات التي أطلقها مكتب العلاقات العامة في إقليم الفرات، حيث كانت هذه الندوة الأولى، أما الندوة الثانية، فمن المقرر أن تقام في ناحية صرين الأسبوع المقبل.

(ن ك/ي م)

ANHA