​​​​​​​ندوة حوارية في الرقة ومعرض للفن التشكيلي في الشهباء

ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والمصادف 25 تشرين الثاني الجاري، نظمت فعاليتان متنوعة في الرقة والشهباء.

الرقة

نظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ندوة حوارية، بعنوان "مواجهة المرأة للعنف السياسي والمجتمعي.. Jin ,Jiyan, Azadîالمرأة، الحياة، الحرية", وذلك في منتزه مشوار في مدينة الرقة.

شارك في الندوة الحوارية، عضوات وأعضاء الأحزاب السياسية، وتجمع نساء زنوبيا، والمؤسسات المدنية والعسكرية في المدينة.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة لعضوة حزب الاتحاد الديمقراطي، فيروز خليل، اليت قالت: "قامت الجمعية العامة بإعلان 25 تشرين الثاني، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وخلاله يتم تسليط الضوء على العنف الممارس بحق المرأة".

وأوضحت فيروز "يعكس الرجل الهيمنة التي تطبق السلطة عليه، على المرأة، مما يؤدي إلى رفع مستوى عبودية المرأة، أي أنه يطور من مستوى عبودية المجتمع، حيث أن المرأة تعيش يومياً خطر التعرض لكافة أنواع العنف، ففي كل دول العالم يشكل العنف أو التهديد بالعنف عائقاً أمام الخيارات المتاحة للمرأة في مجالات الحياة والمجتمع ويعيق مجالات نشاطها عن طريق التأثير على حياتها وتدهور صحتها الفكرية والجسدية، وزعزعة ثقتها بنفسها وتقديرها لذاتها".

وشرحت فيروز أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة مثل العنف الأسري والعنف الإلكتروني.

بدوره، قال الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة المدنية في الرقة، خالد بركل إن "قضية العنف قضية متجذرة في عمق التاريخ"، مضيفاً أن "العنف هو قضية سلبية موجودة لدى كل الفئات".

وفي مداخلة له خلال الندوة، لفت الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في الرقة، خالد الحسن، إلى أن "المرأة هي الأكثر تضرراً في المجتمعات". وشدد "يجب أن ندرس الآلية التي تسن بها القوانين لمنح المرأة كافة حقوقها".

في الختام، قرأت عضوة مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، ريم إدريس، مقررات حول ضرورة تمكين المرأة وضمان حقوقها، ومحاسبة مرتكبي العنف بحقها.

الشهباء

وافتتح، اتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين، تحت شعار " Jin ,Jiyan, Azadî (المرأة الحياة الحرية)"، معرضاً للرسومات يسلط الضوء على المرأة ونضالها، وذلك في حديقة مخيم برخدان الواقعة بناحية فافين في مقاطعة الشهباء.

ويضم المعرض 45 لوحة رسمتها عضوات اتحاد المرأة الشابة خلال الأشهر الماضية.

وزار المعرض العشرات من عضوات وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية، وعضوات المؤسسات والاتحادات المدنية لإقليم عفرين.

(كروب/ي م)

ANHA