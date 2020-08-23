​​​​​​​ندوة حوارية في الرقة محورها الحرب وآثارها السلبية على المجتمع

وحضر الندوة التي عُقدت في مبنى مجلس المرأة السورية عدد من وجهاء وشيوخ العشائر وممثلات من مجلس المرأة السورية ومنظمات المجتمع المدني ونخبة من المحامين والسياسيين.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تطرقت عضوة مجلس المرأة السورية شمس سينو إلى تداعيات الحرب التي أثرت بشكل مباشر في المرأة، وقالت: إن المرأة تشكل ركنًا أساسيًّا لحل هذه الأزمات أمام جميع القوى المعادية لمناطقنا، فلا يمكن لأي حل سياسي أن يرى النور دون حل قضية المرأة وإنهاء معاناتها على مختلف الصعد.

وأشارت شمس سينو إلى أن الحرب هي النزاع المسلح المتبادل بين دولتين أو أكثر من الكيانات غير المنسجمة، حيث الهدف منها هو إعادة تنظيم الجغرافية السياسية للحصول على نتائج مرجوة ومصممة بشكل ذاتي، وممارستها ليست مرتبطة بنوع من التنظيم السياسي أو المجتمعي، وهي ظاهرة عالمية وشكلها ونطاقها يحددهما المجتمع الذي يقوم بها.

وحثّت شمس سينو على أن الأطفال هم أكثر الفئات تعرضًا للأذى إجمالًا، إذ تكون مرحلة الطفولة صعبة جدًّا عليهم، لما يرونه من أهوال وصعوبات بالغة، حيث ينعدم التعليم بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى الجهل بين الأطفال وتدمير مستقبلهم.

للحروب أنواع عدة

بدورها تحدثت إدارية مكتب العلاقات في مجلس المرأة السورية سعاد الكردي عن تعدد أنواع الحروب وقالت:" هناك عدة حروب، منها الحرب غير المتكافئة التي تُعرف بأنها الصراع بين أطراف متحاربة ذات مستويات مختلفة اختلافًا جذريًّا من ناحية الحجم أو القدرات العسكرية.

وأما ما يخص الحرب البيولوجية (الحرب الجرثومية) فهي الحرب تنطوي على استخدام المواد السامة البيولوجية أو العوامل المعدية مثل (البكتريا/ الفيروسات/ الفطريات).

بدوره تطرق السياسي في مكتب العلاقات العامة صبحي محمد شيار إلى الحروب التي تسمى بـ الكيماوية وقال: هناك حرب تسمى بالحرب الكيماوية، وتنطوي على استخدام الأسلحة الكيماوية في المعارك، مثلما استخدمت في الحرب العالمية الأولى، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من مليون شخص.

وعما يخص الحرب الباردة والحرب التقليدية، فقد فتح باب النقاش فيها أمام الحضور بأنها تنطوي على التهديد الدائم باستخدام القوة العسكرية، وتشمل الحرب الباردة مستويات عالية، أما الحرب التقليدية فقد عرّفوها بأنها الحرب المعلنة بين الدول، لكن لا تستخدم فيها أي اسلحة نووية أو بيولوجية أو كيماوية، وتتسم هذه الحرب بأنها محدودة الانتشار.

وتبودلت الآراء والاستفسارات أمام الحضور عما يخص أنواع الحروب، ورأوا أن هناك أنواع كثيرة من الحروب مثل الحرب النووية والاقتصادية والطائفية وحرب المعلومات على أنها عبارة عن نزاع مسلح يكون بين أفراد الدولة الواحدة.

واختُتمت الندوة بتقديم عرض سنفزيوني يحاكي واقع معاناة السوريين منذ بداية الأزمة السورية.

(س و)

ANHA