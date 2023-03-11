​​​​​​​ندوة حوارية عن معاناة المرأة في ظل الأزمة السورية

نظمت اليوم (11 آذار)، الندوة ضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة، وبحضور ممثلات الأحزاب السياسية والنسائية المهتمات بالشأن العام وطالبات جامعيات، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس سوريا الديمقراطية الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحلب.

بدأت الندوة الحوارية بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء الطاهرة، ثم ألقت الإدارية في مكتب العلاقات لمجلس سوريا الديمقراطية في حلب، زينب قنبر، كلمة رحبت بالحاضرات وتطرقت إلى أهمية اليوم العالمي للمرأة.

شرحت عضوة مكتب المرأة لمجلس سوريا الديمقراطية في حلب، سارة خليل، محور الندوة وتطرقت إلى معاناة المرأة في ظل الأزمة السورية، وقالت: "لو نظرنا إلى الواقع السوري منذ بداية الأزمة نرى أنّ قضية المرأة ومعاناتها من خلال الأزمة تحظى بأهمية بالغة".

وأكملت "لا يمكن لأي حل سياسي أن يبصر النور دون حل قضية المرأة وإنهاء معاناتها بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية، فالمرأة السورية وطيلة سنوات الأزمة نالت القسم الأكبر من المعاناة في مواضيعها المختلفة".

ومن ثم افتتح باب النقاش أمام الحاضرات، وخلال مداخلة عضوة لجنة العلاقات لحزب الاتحاد الديمقراطي، جيان بركل أشارت "جميعنا نعلم المشاكل التي تمر بها المرأة، من طلاق تعسفي، حرمان من حق الإرث والحرمان من التعليم والزواج القسري وغيرها فالمشاكل واضحة، والحل يكمن في إيجاد فلسفة أيديولوجية جديدة بديلة عن السلطة الذكورية وهي أيديولوجية القائد عبد الله أوجلان المتمثلة في الأمة الديمقراطية ونظام الإدارة المشتركة".

فيما أشارت المعلمة، شين ما خلو في مداخلتها إلى أن جميع النساء من مختلف مكونات المجتمع السوري وخاصة المرأة الكردية عانت من ممارسات الاحتلال التركي وسياساته من تهجير قسري وعنف وجرائم ارتكبت بحقهن".

مشددة على ضرورة تثقيف المرأة لنفسها لإعادة بناء سوريا ديمقراطية، واختتمت أعمال الندوة بالنقاشات عن الحلول لقضية المرأة.

(م ح)

ANHA