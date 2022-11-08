تحت شعار "Jin ,Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية" عقد مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، ندوة حوارية في نقابة العمال الواقعة وسط بلدة رميلان التابعة للناحية.

حضرها نساء من أهالي الناحية وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

بدأت الندوة بالوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء الحرية، ومن عُرِضَ سنفزيون عن علم المرأة الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان، وتناول إنجازات نشاطات أكاديمية جنولوجيا.

بعدها عُرَض مقطعان صوتيان من تقييمات القائد أوجلان؛ الأول تمحور حول شعار "Jin ,Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية"، وأن المرأة هي إحدى الركائز الأساسية في مشروع الأمة الديمقراطية، عبر مشاركتها في كافة الميادين الحياة.

أما المقطع الصوتي الثاني فتمحور حول التعايش المشترك وكيفية قيام المرأة بتنظيم نفسها والنضال من أجل تغيير العادات والتقاليد البالية التي حرمتها من حقوقها ضمن المجتمع.

ليتم بعدها فتح باب النقاش أمام المشاركين لإبداء آرائهم حول شعار "Jin ,Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية" وعلم المرأة (الجنولوجيا) والتعايش المشترك، حيث خلص الحضور إلى أن العادات والتقاليد البالية والذهنية السلطوية الذكورية تحول دون وصول المرأة إلى حريتها.

(ب.ش/ س ر)

ANHA