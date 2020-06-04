​​​​​​​نداءات مطالبة بتحرير المختطفات في المناطق المحتلة

وحول ما يمارسه الاحتلال التركي ومرتزقته من انتهاكات ومخالفات قانونية بحق المدنيين وخاصة النساء في المناطق المحتلة في شمال شرق وشمال غرب سوريا، نظمت العديد من المؤسسات والمنظمات والمجالس والاتحادات فعاليات عدة للتنديد بالانتهاكات والمطالبة بتحرير المناطق المحتلة.

وأبدى اتحاد المرأة الحرة للشهباء موقفه من الانتهاكات، وأصدر بياناً قرأته الإدارية في اتحاد المرأة لناحية أحرص رحمة علو وسط تجمع عدد من النساء والناشطات أمام مركزهن في ناحية كفرنايا بمقاطعة الشهباء، حاملات أعلام مؤتمر ستار ولافتات كتبت عليها (لا للانتهاكات والتعذيب وخطف النساء) وصور النساء اللاتي تعرضن للعنف من قبل الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان:

"بعد مرور أكثر من عامين على الاحتلال التركي ومرتزقته لمدينة عفرين لا تزال التجاوزات التي طالت البشر والحجر والشجر مستمرة، بل ما زاد الطين بلة هو انتهاكاتهم المرتكبة بحق النساء، ولأنهم علموا أن المرأة هي القوة والحياة أقدموا على خطف النساء ومارسوا تجاههن أبشع الممارسات اللاإنسانية واليوم يضاف إلى تاريخهم الأسود انتهاكات وتجاوزات بحق النساء المختطفات في السجون والزنزانات بأبشع أنواع الجرائم

وتابعت رحمة "هذه الجرائم والممارسات التي ترتكب بحق النسوة المحتجزات والأطفال والرضع، هذه التجاوزات اللاأخلاقية تكشف مدى دناءة المرتزقة والمحتل التركي وهي وصمة عار على جبين الإنسانية وعار على جميع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسوية العالمية

وأشارت "إن ما يحصل في عفرين وباقي المناطق المحتلة من قبل تركيا هي سياسة خبيثة الغرض منها التغيير الديمغرافي وتهجير السكان الأصلين وتركيا تنتهج هذه السياسة لإعادة أمجاد الدولة العثمانية".

وحمّل البيان النظام التركي مسؤولية ما يجري بحق المدنيين بشكل عام والنساء بشكل خاص، وطالب بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه الممارسات وإخراج الفصائل الإرهابية من الأراضي المحتلة في عفرين والشهباء، وباعتبارهم الرأي الداعم لتلك القوى يجب عليهم محاسبة هؤلاء القتلة وبشكل فوري وعاجل وإخلاء سبيل المختطفات والمختطفين في سجون المرتزقة.

واختتم البيان بترديد الشعارات "المجد والخلود للشهداء، الحرية للأسرى والمخطوفين".

(س خ)

ANHA