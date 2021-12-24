وجاء حديث أسر الشبان المنخرطين ضمن "مرتزقة روج"، خلال جلسة نظمها مجلس عوائل الشهداء؛ في ساحة مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني.

وتتوالى ردود فعل الأسر في ظل ما تمارسه قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني ومرتزقة روج من خيانة ومساندة للاحتلال التركي في حربه ضد جبال كردستان، ومنطقة شنكال وروج آفا.

'على أولادنا ألّا يخدموا هناك وأن يعودوا إلى منازلهم'

محمود حج خليل رقاص، أحد المشاركين في الجلسة، طالب المنضمين لمرتزقة روج بالعودة إلى روج آفا، قائلاً "إن ما يفعلونه لا يرضينا نهائياً، ولا نقبل بذلك، على أولادنا ألّا يخدموا هناك وأن يعودوا إلى منازلهم، عند تشكيل "بيشمركة روج" ادّعوا أنها قوة لحماية المناطق هنا كـ كوباني وغيرها، ماذا يفعلون هناك إنهم يحمون تركيا وهذا واضح للجميع، إذا كان بقاؤهم هناك بسبب المال فهنا المال أوفر".

من جانبها، قالت ملكة خليل خوجة من بلدة شيران، وهي والدة أحد الشبان المنضمين "لمرتزقة روج"؛ في رسالة إلى ابنها، إنَّ الدفاع عن وطنهم خيرٌ لهم من أن يدافعوا عن تركيا، مضيفةً "لا نقبل بأن تراق الدماء الكردية كيفما كان، إن الدولة التركية تحاول أن تخلق صراعاً كردياً. إن مسألة عدم تسليم جثامين الكريلا هي لعبة تركية لتأجيج نار الصراع بيننا".

بدوره، تحدث المواطن عثمان محمود طيار قائلاً "في الأساس كانت "بيشمركة روج" قوة عسكرية مرتبطة بروج آفا، فهم أبناء المنطقة هنا، عليهم العودة والانضمام إلى المقاتلين في الجبهات، لقد تسببوا في استشهاد عدد من الكريلا في جنوب كردستان في مساندة واضحة للاحتلال التركي، إننا ندين هذه الممارسات".

'حتى وإن متنا جوعاً فلن نقبل أن نكون عملاء ضد وطننا'

خالد سنجار وهو من بلدة شيران ووالد أحد الشبان يقول "إني أوجه نداء إلى جميع الشبان وعلى وجه الخصوص ابني، عليكم العودة فوراً إلى منازلكم، من غير الممكن أن نكون عملاء ضد وطننا، حتى وإن متنا جوعاً فلن نقبل بهذا العمل، إني على قناعةٍ تامة أن البقاء في الوطن وحمايته من أشرف ما قد يقوم به الإنسان.

من جانبه، يرى شاهين حسو جعه أن أي خلاف واقتتال بين الكرد لا يصب إلّا في مصلحة أعداء الشعب الكردي، وأن مسألة عدم تسليم جثامين الشهداء الذين أفنوا أعمارهم في سبيل القضية الكردية هو خطأ تدفع إليه دولة الاحتلال التركي يجب تصحيحه في أسرع وقت.

محمد دالي من بلدة تل غزال، انضم ابنه إلى صفوف "مرتزقة روج" مع بداية تأسيس هذه القوات، يقول " أطالب ابني دائماً بالعودة إلى المنزل وأن يخدم شعبه وأرضه، وألّا يخدم تركيا من خلال محاربة إخوانه الكرد".

(م)

ANHA