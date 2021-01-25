​​​​​​​نداء الصالح: هند وسعدة فتحتا الطريق نحو الحرية

هذا وخرج أهالي ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، في تظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أعضاء المؤسسات المدنية والنسوية تنديدًا بالجريمة التي طالت الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير التابعة لناحية الدشيشة في مقاطعة الحسكة سعدة الهرماس ونائبة الرئاسة المشتركة هند الخضير.

التظاهرة انطلقت من أمام مجلس ناحية الشدادي، وجابت شوارع الناحية، وردد فيها المشاركون الشعارات التي "تحيي الشهادة والشهيد ومقاومة المرأة" وتوقفت في ساحة الجبسة العامة.

وهناك وقف الجميع دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس مقاطعة الحسكة ألقتها الرئيسة المشتركة سمر العبدالله، وقالت فيها: "إن استشهاد الرفيقتين هند وسعدة اللتان طالتهما يد الغدر والخيانة هي جريمة يندى لها جبين الإنسانية، وجريمة ضربت بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين ومبادئ حقوق الإنسان وكافة الشرائع السماوية".

وأضافت سمر العبدالله: "هذه الجريمة النكراء تمت على يد مجموعة لا تمت للإنسانية بصلة، نصبت نفسها حكمًا وقاضيًا".

فيما أوضحت نداء الصالح خلال كلمة ألقتها باسم مؤتمر ستار في الحسكة، أن الشهيدتين هند وسعدة وجميع شهيدات الحرية رسمن خريطة الوطن بدمائهن الطاهرة، وفتحن الطريق أمام جميع النساء للمسير نحو الحرية والكرامة.

وذكّرت نداء الصالح بمقولة للقائد عبدالله أوجلان عن المرأة، وقالت "الثورة التي لا تحوي المرأة في صفوفها لا يمكنها تحقيق النجاح، وإن أي تطور ليس للمرأة مكان فيه لن ينجح".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي روح مقاومة المرأة وتمجد الشهادة والشهيد.

(ب د/هـ ن)

ANHA