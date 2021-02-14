​​​​​​​نبذة عن تاريخ الدولة التركية في قتل جنودها الأسرى

في الـ 10 من شباط الحالي، أطلق جيش الاحتلال التركي هجومًا على منطقة غاري التابعة لمناطق الدفاع المشروع "مديا" في عمق أراضي باشور (جنوب كردستان).

وخلال الهجوم قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال معسكرًا للأسرى لدى قوات الدفاع الشعبي، وهؤلاء الأسرى عناصر في المخابرات التركية وأفراد في جيش الاحتلال التركي.

وأدى القصف إلى مقتل عدد من الأسرى، وفق ما أكد مركز القيادة المركزية لقوات الدفاع الشعبي في بيان صادر عنها اليوم.

وعلى الرغم من المزاعم التركية الرسمية بأن قوات الدفاع الشعبي هي التي قتلت الأسرى، إلا أن هؤلاء الأسرى كانوا لدى قوات الدفاع الشعبي منذ نحو 5 أعوام دون أن تُقدِم قوات الدفاع الشعبي على قتلهم.

النقطة الثانية التي تفند أكاذيب الدولة التركية هو تاريخها الأسود، فخلال الهجوم التركي على مقاطعة عفرين في مطلع عام 2018، تمكنت وحدات حماية الشعب من أسر مجموعة من الضباط والجنود الأتراك، لكن جيش الاحتلال التركي قصف تلك المجموعة ما تسبّب باستشهاد عدد من مقاتلي وحدات حماية الشعب ومقتل الأسرى الأتراك.

وفي الـ 22 من تشرين الأول من عام 2007 في جولمرك في منطقة كفر في باكور (شمال كردستان) أسرت قوات الدفاع الشعبي 8 جنود أتراك، ثم أطلقت سراحهم في الرابع من تشرين الثاني بعد وساطات من قبل مؤسسات مدنية وهيئات سياسية.

الدولة التركية قامت على الفور باستجواب الأسرى الذين أُطلق سراحهم، وفي ذلك الوقت قال محمد علي شاهين الذي كان مسؤولًا عن المنطقة وعن الجنود الذين أُطلق سراحهم "ليتهم قتلوا ولم يقعوا في الأسر".

ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان فرع منطقة آمد، فقد أُلقي القبض على 67 شرطيًّا تركيًّا و32 من المتواطئين مع الدولة التركية و145 موظفًا تركيًّا و15 سياسيًّا و38 سائحًا وصحفيين اثنين و36 مدنيًّا في الفترة الممتدة بين 1990 و2012 ولكن حزب العمال الكردستاني أفرج عنهم جميعًا.

كل هذه المعطيات تؤكد بما لا لبس فيه أن تركيا دولة لا يرفُّ لها جفن حتى عندما تقتل مواطنيها.

ANHA