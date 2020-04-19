​​​​​​​نبتة الكرنك قيمة غذائية وتراث حاضر

تعدّ نبتة الكرنك ( العكوب) من أكثر النباتات قيمة غذائية في المناطق السهلية والجبلية في سوريا والعراق، وهو من فصيلة النباتات الجزرية الشوكية، وتظهر بشكل كبير خلال المواسم التي يكثر فيها هطول الأمطار، ورغم صعوبة جنيها إلا أن الأهالي يفضلونها على باقي النباتات .

يخرج الرجال والنساء لجني محصول الكرنك ( العكوب ) في سهول القمح والشعير حيث تنمو بشكل كبير فيها مستخدمين الأدوات الزراعية الحادة لجنيها، حيث يقومون بإزالة أشواكها الخارجية المحيطة بها، ومن ثم إخراج جذر النبتة وهو الذي يؤكل .

تُعرف نبتة كرنك بشكلها الاسطواني، وورقها الأخضر الرفيع الذي يُغطى بالأشواك على شكل وبر، مع وجود خطوط أبيض أو حمر داخل أوراقها، ويكثر وجودها في نواحي ديرك وكركي لكي وتربه سبيه .

قيمتها الغذائية

تحتوي وجبة من نبات الكرنك على كمية من الحديد والمغنزيوم والفيتامينات أ ب ج والبروتينات والدهون المشبعة، والألياف والأملاح المعدنية .

تقول عنودة حسن من أهالي قرية سيحة الكبيرة إن نبات الكرنك ذو قيمة غذائية عالية، وقد ذُكرت في الأغاني الفلكلورية الكردية القديمة، التي تُغنى في الأعراس، وأثناء جني المحصول.

كيف يؤكل الكرنك

عنودة حسن أشارت إلى أن نبات الكرنك يطبخ بعدة طرق، كما يؤكل طازجاً بعد تنظيفه وإزالة الأشواك منه، وإخراج قلوب النبتة، ويفضل مطبوخاً، وأنهم يطبخونه بعدة طرق منها طبخه من اللبن أو اللحم أو البيض بعد تنظيفه وسلقه بالماء، كما يؤكل مقلياً بالزيت والبصل أو يطبخ مع البرغل.

(سـ)

ANHA