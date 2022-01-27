​​​​​​​نازحو غويران والزهور يطالبون الصليب الأحمر الدولي بعدم تسييس المسائل الإنسانية

خلّف هجوم لخلايا مرتزقة داعش، الخميس الفائت، على سجن الصناعة في حي غويران جنوب مدينة الحسكة، توتراً في المدينة وأدى إلى توقف الحياة، لا سيما في حيي "غويران، والزهور" بعد أن فرّ المرتزقة إلى الحيين، ما تسبب بمعاناة كبيرة للأهالي، مع غياب المساعدات المقدمة من المنظمات والجمعيات الإنسانية، واقتصارها على مساعدات مجلس مقاطعة الحسكة.

سارعت مؤسسات الإدارة الذاتية إلى تأمين مراكز إيواء للنازحين وتقديم العون لهم، ضمن الإمكانات المتاحة والمتوفرة لديها، مع عزوف منظمة الصليب الأحمر الدولي عن تقديم خدماتها للنازحين وللأهالي في الحيين ضمن مناطق الإدارة الذاتية واقتصار خدماتها على قاطني مناطق سيطرة حكومة دمشق ومن لجأ إليها في "المربع الأمني".

ووصف الأهالي والنازحون من حيي "غويران والزهور" محاولات الصليب الأحمر الدولي تسييس الدعم الإنساني المقدم لنازحي مدينة الحسكة جراء هجمات مرتزقة داعش، بـ "الظالمة"، بعد أن اختزل الصليب الأحمر الدولي المساعدات المخصصة لهم بالجهات المرتبطة بحكومة دمشق فقط، والتي لا تتجاوز نطاق سيطرتها المربع الأمني بمدينة الحسكة.

كما طالب النازحون بضرورة ابتعاد المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي، عن تسييس القضايا وحصر عملها بالمجال الإنساني فقط، معربين عن رفضهم لما تقدم عليه المنظمة.

وتوضح آراء أهالي الحيين "غويران والزهور" والنازحين منهما، في استطلاع رأي لوكالتنا، أن ما تقوم به منظمة الصليب الأحمر الدولي من توزيع المساعدات في مناطق معينة خاضعة لحكومة دمشق هو "ظلم وغير عادل".

حيث أكدت فاطمة درويش، النازحة من حي غويران "جميعنا نزحنا من مكان واحد ولسبب واحد تركنا منازلنا خلفنا"، مطالبة الصليب الأحمر الدولي بتوزيع المساعدات عليهم "بالتساوي".





من جهته، أكد النازح علي كنو أن هناك تقصير من لجنة الصليب الأحمر الدولية تجاه النازحين؛ لأنها توزع مساعداتها في مناطق معينة وتتجاهل الأخرى، وقال: "في هذا ظلمٌ كبير وعدم مساواة في توزيع المساعدات".

فيما تساءلت النازحة صفاء جبان، قائلة: "لماذا يتم توزيع المساعدات للنازحين في مناطق سيطرة حكومة دمشق، ويتم تجاهلنا نحن، أليس هذا ظلماً؟ ما دمنا جميعنا نازحون ومهجرون من المكان نفسه ولنفس الأسباب".

وطالب النازح من حي الزهور، عادل الدخيل، الصليب الأحمر الدولي "بالعدالة " في توزيع المساعدات الإنسانية وضرورة الابتعاد عن السياسة في المواضيع الإنسانية.

بينما وصفت النازحة وضحة نعمو تجاهل الصليب الأحمر الدولي لهم، وحصره توزيع المساعدات في مناطق سيطرة حكومة دمشق بأنه "يظلمنا، جميعنا سواسية وعلى الصليب الدولي تجنب هكذا تصرفات".

هذا وتعمل مؤسسات الإدارة الذاتية على تأمين كافة مستلزمات النازحين وتوفير الأمن في أحيائهم استعداداً لعودتهم إليها.

(أم)

ANHA