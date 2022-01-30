​​​​​​​نازحو غويران والزهور يعودون إلى منازلهم

في الـ 20 من كانون الثاني الجاري، هاجمت خلايا داعش سجن الصناعة وفرّ عدد من المرتزقة واختبأ قسم منهم في حيي الزهور وغويران المجاورين للسجن. تسبب هجوم المرتزقة بنزوح عدد كبير من الأسر إلى أحياء أخرى في مدينة الحسكة.

خلال فترة النزوح قدمت الإدارة الذاتية أماكن إيواء للنازحين وأمدتهم بالمواد والمستلزمات الأساسية. بعد عمليات تمشيط في الحيين (غويران والزهور)، والتي تزال مستمرة، بدأ النازحون بالعودة إلى منازلهم.

تتم عمليات العودة وسط إجراءات أمنية مشددة، تتخذ على مداخل ومخارج الحيين الرئيسية.

وتشمل الإجراءات الأمنية تفتيش كل العائدين، والتدقيق في الثبوتيات، لتجنيب تسلل الخلايا والمطلوبين إلى الحيين.

(م ع/أم)

ANHA