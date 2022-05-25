وقال المعارض السوري والمنسق العام لتيار اليسار الثوري السوري، الدكتور غياث نعيسة، في منشور له على "فيسبوك": "نظام اردوغان يهدد بحرب جديدة واحتلال مزيد من الأراضي السورية".

وتابع: "الموقف السليم والوطني للسوريين، مهما كان رأيهم بمناطق الإدارة الذاتية، هو مواجهة هذه الغزوة الاستعمارية المتوالية للدولة التركية. مثلما هو مواجهة كل الاحتلالات التي تمزق سوريا. والقيام بكل ما يلزم من تنسيق بينهم، أي بين السوريين، في الداخل والخارج، للنشاطات اللازمة لإدانتها ومواجهتها. لا يكفي الاكتفاء بالكلام، حان وقت الأفعال".

وأضاف: "لعل بذلك يستعيد السوريون وحدتهم وكرامتهم وإحساسهم بانتمائهم لوطن ومستقبل مشترك. إذا كان غير ذلك، فليكف الادعياء عن بيعنا وطنيات زائفة وبحسب الطلب".

وكان رئيس دولة الاحتلال التركي، رجب طيب أردوغان، هدد قبل أيام بشن هجمات جديدة على مناطق سورية.

(ل د)