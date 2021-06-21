​​​​​​​ناشطة حقوقية: دفاع حزب العمال الكردستاني ضد المخطط التركي ينم عن وعي وفهم

يشن جيش الاحتلال التركي منذ الـ 23 من شهر نيسان الفائت هجمات احتلالية ضد جنوب كردستان. وأقدم على نهب وتدمير وحرق طبيعة كردستان.

في تصريح خاص لوكالتنا، قالت أميمة الشريف- محامية وناشطة ومدربة حقوقية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان: "إن الحالة العدائية التركية ضد أهلنا في العراق أو سوريا والتي كانت واضحة أيضاً في إذكاء روح العداء لمن يعادي فصيل الإخوان المسلمين في مصر، وما قامت به تركيا في الشقيقة ليبيا ليس موجهاً لعرق معين بقدر ما هو موجه للمنطقة بكاملها، وترغب تركيا في استعادة الاحتلال العثماني لمنطقتنا، وتعتبر أن منطقتنا إرث مستحق".

وأوضحت أميمة الشريف أن تركيا تعادي الكرد وتمارس العنصرية العرقية ضد الكرد في أجزاء كردستان الأربعة، وارتكبت العديد من الانتهاكات والجرائم بحقهم وأدينت عالمياً، وقالت: "أرى أن ما تقوم به تركيا هو عمل عدائي موجه للمنطقة بشكل كامل بكل أعراقها، فنهب ثروات العراق أو إشعال الحرب في سوريا أو ليبيا أو مصر ومحاولة تمكين فصيل الإخوان المسلمين، جميعها تنبع من رغبة تركيا في السيطرة على المنطقة بجميع أعراقها وخيراتها وإعلانها جزءاً من إمبراطوريتها التي تسعى لتأسيسها الآن".

وبيّنت أميمة الشريف أن مواجهة المشروع التركي لن تكون من خلال عمل فردي لأي من مكونات المنطقة، وقالت: "مع كامل الاحترام والتقدير لنضالات حزب العمال الكردستاني، لكن مواجهة المشروع التركي يجب أن تكون من خلال مشروع وحدوي ديمقراطي يتمتع فيه المواطنون من كل الأعراق بكامل الحقوق بلا أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو أي من أسباب التمييز".

تركيا تسعى لإعادة حلمها بدولة الخلافة العثمانية

وأشارت أميمة الشريف إلى أن تركيا تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة وسيطرتها الكاملة على المنطقة واستعادة حلمها الأزلي بدولة الخلافة العثمانية".

وتابعت أميمة: "أما بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، فإنه من تعاونه يقدم نفسه كحليف طمعاً في دعم ومساندة تركيا للحصول على مكاسب نحو الاستقلال الذاتي أو ما شابه".

دفاع حزب العمال الكردستاني ضد المخطط التركي ينم عن وعي

وعن المقاومة التي يبديها المقاتلون، قالت أميمة: "دفاع حزب العمال الكردستاني ضد المخطط التركي ينم عن وعي وفهم لخطورة ما تريده السلطات التركية من المنطقة، لكن المشكلة أعمق من كونها موجهة لفئة عرقية معينة أو طائفة معينة".

ورأت أميمة الشريف أن الهجمات التركية على إقليم كردستان وتصريحات المسؤولين الأتراك بخصوص الانسحاب من ليبيا وتفشي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الداخل التركي لها ارتباط تام بالدور الذي قامت به في دعم بعض الجماعات من أجل تخريب سوريا.

في ختام التصريح، دعت أميمة الشريف إلى العمل ضد الأطماع التركية وقالت: "برأيي أولاً يجب أن تكون المرأة في طليعة النضال، وفي هذه الحالة فإنه من الضروري جداً والعاجل أن ينضوي الجميع تحت إطار واحد للعمل ضد أطماع تركيا في المنطقة، وعلى الجميع البدء بالتوعية وفي المقدمة الحركة النسوية طبعاً".

(س و)

ANHA