​​​​​​​ناسا: شهر تموز قد يكون الأشد سخونة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة

شهر تموز 2023 سيكون على الأرجح الأكثر سخونة في العالم، منذ "مئات، إن لم يكن آلاف السنين"، هذا ما صرح به كبير علماء المناخ في وكالة ناسا الأميركية.

واعتبر العالم غافين شميدت في لقاء نظمته وكالة ناسا مع الصحفيين، أنه على الرغم من اختلاف نتائج هذه المراصد قليلاً عن بعضها البعض إلا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واضح بشكل جلي وسينعكس على الأرجح في التقارير الشهرية الأكثر دقة التي تصدر عن الوكالات الأميركية في وقت لاحق.

وقال: "نحن نشهد تغيّرات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم. موجات الحر في الولايات المتحدة وفي أوروبا والصين تحطم الأرقام القياسية، يساراً ويميناً ووسطاً".

وسبق أن شهد هذا الشهر تحطيم أرقام قياسية يومية وفق مراصد يديرها الاتحاد الأوروبي وجامعة ماين، وتعتمد على توليد تقديرات أولية بالاستناد إلى نماذج تجمع بين بيانات أرضية وأخرى عبر الأقمار الصناعية.

وأشار شميدت إلى أن هذه التأثيرات لا يمكن أن تُعزى فقط إلى ظاهرة النينيو، واعتبر أنه على الرغم من الدور الصغير الذي تلعبه ظاهرة النينيو، "ما نراه هو سخونة شاملة، في كل مكان على الأغلب، لا سيما في المحيطات. منذ عدة أشهر شهدنا درجات حرارة لسطح البحر حطمت الأرقام القياسية، حتى خارج المناطق الاستوائية".

وأضاف "نتوقع أن يستمر ذلك، والسبب الذي يجعلنا نعتقد أن هذا سيستمر هو أننا نواصل ضخ انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي".

وتأتي تحذيرات شميدت بينما يستمر الحر الشديد في الهيمنة على أجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، حيث تسببت درجات الحرارة المرتفعة جداً بحرائق غابات عنيفة في الأيام الأخيرة.

ووفق حسابات شميدت هناك احتمال 50 في المائة أن يكون عام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك أشار إلى أن علماء آخرين يعطون ذلك نسبة 80 في المائة.

وتابع "لكننا نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر سخونة، لأننا سنبدأ مع ظاهرة النينيو التي تتنامى الآن، وستبلغ ذروتها في نهاية هذا العام".

(م ش)