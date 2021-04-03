​​​​​​​نارفين خبات: فلسفة القائد عبد الله أوجلان هي الرئة التي تتنفس بها النساء

وأجابت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي على أسئلة وكالتنا عن أهمية القائد عبد الله أوجلان بالنسبة للكرد وتحولهم إلى قوم وحقيقة المرأة ومشروع القائد في هذا الخصوص والنتائج التي أفرزتها انتقال القائد عبد الله أوجلان إلى الشرق الأوسط عقب خروجه من كردستان.

ما الأسباب التي دفعت القائد عبد الله أوجلان للخروج من كردستان؟

إذا أمعنا النظر في الظروف التي كانت قائمة في كردستان قبل ظهور الحركات الكردية سندرك وطأة الأوضاع حينها. سياسات العزلة التي كانت القوى الفاشية المحتلة لكردستان كانت شديدة. وبالأخص في شمال كردستان كانت الهجمات في أوجها. الكرد تعرضوا للعنف والظلم والإبادة بكل قوة. الإبادة الثقافية التي تعرض لها الكرد كانت ثقيلة الوطأة. الكرد كانوا في وضع لا يحسدون عليه لم يكن بإمكان الكردي الإجهار بكرديته.

في أجزاء كردستان كانت تطبق تلك السياسات ضد الكرد بشكل متداخل. ولكن أشدها كان في الجزء الشمالي من كردستان. بلا شك هذه السياسات تختلف تبعاً للظروف القائمة في أجزاء كردستان. كان هناك ظلم كبير في كردستان. كانت ترتكب المجازر. كانت تطبق مفاهيم ذات تفاصيل عميقة للغاية. في شمال كردستان كان الكرد يتعرضون لهجمات دموية. في هذه الظروف ظهر القائد.

تاريخيا، قمعت الدول المحتلة 28 انتفاضة ومقاومة كردية. بالطبع هناك أسباب حالت دون نجاح تلك الانتفاضات والمقاومات. القائد حلل بشكل معمق سبب فشلها. عندما نعود إلى الوراء نرى أن الخيانة سبب رئيس في فشل تلك الانتفاضات والمقاومات. القائد انطلق من تحليل تلك المرحلة. وبناء على تحليل تاريخي للظروف التي رافقت تلك المقاومات والانتفاضات التي قمعتها القوى المهيمنة، أحيا القائد روح المقاومة.

ما النتائج التي أفرزها خروج القائد عبد الله أوجلان من كردستان ؟

قيمنا واقع كردستان والأوضاع التي أدت إلى ظهور القائد على مسرح التاريخ. مع ظهور القائد يمكننا القول إن المرء وبخاصة الكرد بدأوا بالاتحاد مثل سلسلة. الكرد وجدوا خلاصهم في النموذج الذي طرحه القائد. الكرد تبنوا الانتفاضات التي قامت في شمال كردستان في تسعينات القرن الفائت. مقولة القائد "بدأنا بعدة أشخاص ووصلنا إلى ملايين الأشخاص" توضح هذه الحقيقة.

حبذا لو قيمتم بشكل مقتضب، التغييرات التي أحدثها القائد في كردستان ؟

الدول المحتلة تستغل الأناس المجردين من الفكر والفلسفة بكل سهولة. في المرحلة التي ظهر فيها القائد كانت هناك العديد من العوامل في كردستان. كانت العقلية الاستعمارية المناطقية المتخلفة صاحبة الكعب الأعلى في كردستان. كانت ترتكب المجازر بشتى الوسائل في كردستان. هذا أدى إلى وقوع الشعب في شراك الدولة. القائد بدأ الخطوة الأولى بالتصدي للرجعية الداخلية والعملاء الداخليين.

من الناحية الذهنية، سعى القائد لإحياء الحقيقة الكردية. غيّر حقيقة "الكردي الميت" التي يرام إلى القضاء عليها تماماً عبر المجازر. خلق العقلية والشخصية الكردية الحرة التي تؤمن بالتحرر وحارب من أجلها. ظهور القائد شكل انطلاقة فكر وفلسفة جديدة. جلب التغير والتحول للمجتمع الذي تعرض لفرض ذهنية عمرها 5 ألاف عام. القائد أصبح إلهاماً لجميع الشعوب. بالأخص فيما يتعلق بالمرأة فتح الطريق أمام تقدم كبير.

عرّف واقع المرأة وحقيقتها، حطم الأسر المفروض عليهن لمدة 5 ألاف عام. صار القائد والطليعي للنضال المرتكز إلى حرية المرأة. أطلق شرارة الحرية. إذا كانت النساء اليوم تنشطن في المجالات السكرية والسياسية والاجتماعية والعلمية، فهذا بفضل نموذج الحل الذي طرحه القائد.



منذ المراحل الأولى أولى القائد عبد الله أوجلان أهمية كبيرة لنضال لأيديولوجية تحرر المرأة. ماذا حقق نضال المرأة التحرري لكردستان والعالم ؟

لا يمكن رؤية جيش داخل جيش على الإطلاق. ولكن عندما ترى حزب العمال الكردستاني ترى جيش داخل جيش. بعد إعلان حزب العمال الكردستاني بمدة وجيزة توجهت النساء للانضمام إلى الحزب. حطمن الوضع المفروض على المرأة وتوجهن إلى الجبال للسير في طريق الحرية. انضمام الثوريات في تصاعد مستمر وتقدم تنظيم المرأة في القوات العسكرية.

حاليا تنظيم المرأة في المجالات العسكرية والسياسية والاجتماعية يتخذ القرارات ويطبقها ويتطور على الصعيد الفلسفي والإيديولوجي. ولتنظيم المرأة ثقله في المجتمع. لم يتطور فقط على ذرى الجبال. أثبت وجوده في الجبال والأرياف والمدن. المستوى الذي وصلت إليه المرأة ينعكس اليوم في ثورة روج آفا. إذا كان علينا صياغة تعريف لثورة روج آفا سيكون من السليم تعريفه بثورة المرأة.

مع انطلاقة الثورة انضمت مئات النساء وقدن الثورة، ليس فقط على الصعيد العسكري بل في مختلف المجالات. هذا تحقق بمساعي القائد وتقدم حركة المرأة. المرأة نظمت نفسها في أجزاء كردستان الأربعة واتخذت دور الريادة على مختلف الصعد. النساء يطابقن بين مصطلح الحرية والوجود. اليوم تعرضت الذهنية والمؤسسات الدولتية الفاشية للشلل في ضوء نضال المرأة. سلطتهم انقلبت رأساً على عقب.

الشهيدة ساكينا جانسيز ورفيقاتها اغتلن في باريس بسبب خوف القوى المتسلطة من نضالهن التحرري ومن فلسفة القائد عبد الله أوجلان. عشرات الألاف من النساء التففن حول المناضلة ساكينا وقاومن من أجل الحرية. في شمال كردستان قتلت باكيزا وسيفي وفاطمة في محاولة لعرقلة لنضال التحرري للمرأة. هفرين وزهرة وهبون ومؤخراً سعدة وهند قتلن لأن القوى المتسلطة لا تتحمل رؤية المرأة وهي تؤدي دورها الريادي.

الدولة الفاشية تعلم أن نموذج الحل الذي طرحه القائد انتشر في كل مكان وأخذ بعداً كونياً. كل شخص يرى في هذا النموذج السبيل الوحيد للخلاص والحرية. بريادة وحدات حماية المرأة قضي على داعش. أيضاً حدثت تطورات دبلوماسية وسياسية واجتماعية بطليعة المرأة. العالم يريد معرفة كيفية قيام هذه الثورة وتمأسسها لذلك يأتون إلى روج آفا لمعرفة هذا النظام.

ثورة شمال وشرق سوريا تطورت بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان، حاليا هناك مساعي من قبل الدول المحتلة والمتواطئين المحليين للفصل بين القائد والشعب في المنطقة، كيف تقيمون ذلك؟

هذه هي حقيقة الدول المحتلة. التفرقة هي أسلوب القوى المهيمنة. يفرقون بين البلدان والشعوب والأحزاب. وهذه هي مقاربة تلك القوى. ليس فقط شمال وشرق سوريا، القوى المحتلة تسعة للفصل بين القائد والمرأة والشعب. وهذا هو سبب العزلة المشددة المفروضة على القائد. يريدون فرض واقع على شمال وشرق سوريا. يسعون إلى فرض واقع تكون فيه النساء معزولات عن القائد. لكن لقائد وضع أساساً رصيناً لنا. هناك الخط الثالث.

إذا كان هناك مسعى للحل في شمال وشرق سوريا، فهو ممكن فقط عبر القائد. شمال وشرق سوريا ليست منعزلة عن شمال وجنوب وشرق كردستان. في البداية قسموا كردستان إلى أربعة أجزاء، وحالياً يسعون لتجزئة المجزئ. يسعون للقضاء تماماً على كل المنجزات. إذا لم يكن هناك أي حل حتى الآن فهذا مرده إلى العقلية الفاشية. يريدون فرض واقع على روج آفا ألا وهي حياة بدون القائد عبد الله أوجلان.

ما المطلوب لكسر العزلة المشددة والتعذيب المفروض على القائد عبد الله أوجلان ولحماية مكتسبات الكرد؟

كنساء نحن درع في وجه الأسر والمؤامرة التي تعرض لها القائد. العالم انتفض من أجل القائد. لا أحد سيرضى بمقابلة مدتها 5 دقائق فقط. وبالأخص النساء اللواتي يرفضن الأحكام التي تفرضها الدولة التركية. ممارسات الدولة الفاشية ليست مشروعة على الإطلاق. العام 2021 هو عام الحرية الجسدية للقائد. القائد حر في فلسفته وفكره. النساء هن أكثر من يناضلن من أجل حجرية القائد. لأن القائد هو أساس الفكر المرتكز إلى حرية المرأة. بالنسبة للنساء ما قاله القائد خلال المكالمة الخلوية الأخيرة هي تعليمات.

علينا أن نكون أصحاب موقف. هناك خروج كبير عن الحقوق. تعذيب متواصل. رسالة القائد تعني لنا تصعيد النضال. رسالة من أجل التطور.

ما هي رسالتكم الأخيرة ؟

يوم ميلاد القائد يقترب. هو ميلاد شعوب الشرق الأوسط والنساء في العالم. ميلاد القائد يعني ولادة كونية جديدة. هكذا نراه ونقيمه. لأن ميلاد القائد لا يخص فرداً أو عشيرة أو دولة ما. ميلاده يعني إطلاق شرارة الحرية. ميلاد الإنسانية. ميلاد الكون. عندما يفقد الكون شيئاً فإنه ينقلب رأساً على عقب. هذا ما يعنيه القائد بالنسبة للنساء والكرد وشعوب الشرق الأوسط والعالم قاطبة. القائد يقول "الرفاقية الناقصة، الرفاقية الكاذبة". لكي لا يقضى علينا يجب أن نكون على أهبة الاستعداد. علينا أن نناضل بدون كلل وملل من أجل الحرية الجسدية للقائد. علينا تصعيد المقاومة بشتى الوسائل وبشكل مؤثر. علينا أن نكون حلقة حول القائد.

(م)

ANHA