خلال زيارتها أرمينيا، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي في تصريح صحفي بالعاصمة الأرمينية يريفان، اليوم الأحد: "نحن هنا لنتحدث مع قيادة أرمينيا ماذا نستطيع أن نفعل ... سنستمع أيضاً لاحتياجات أرمينيا في مجال التعاون الدفاعي".

وفي نفس السياق قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، إن "الولايات المتحدة لا تعلق على عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي وإمكانية انسحابها من المنظمة"، مشيرة إلى أن يريفان وحدها يمكنها اتخاذ مثل هذه القرارات.

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى أرمينيا أمس السبت في زيارة تستمر حتى 19 أيلول/ سبتمبر.

واستنكرت نانسي بيلوسي، الهجمات الأخيرة "غير القانونية" التي نفذتها أذربيجان على أرمينيا، مؤكدة خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الأرمينية "ندين بشدة هذه الهجمات، باسم الكونغرس" الأميركي، متهمة أذربيجان بأنها الجهة التي أشعلت شرارة الاشتباكات الأخيرة التي تهدد وفق بيلوسي، "احتمال التوصل إلى اتفاق سلام إذا لزم الأمر".

وتتزامن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، مع توتر واشتباكات عسكرية على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان التي أسفرت عن مقتل 215 شخصاً قبل أن تنتهي، الخميس الماضي، بوساطة دولية.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين عام 2020 وفي تسعينيات القرن الماضي حول منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، وهي جيب أذربيجاني تقطنه غالبية من الأرمن.

(د ع)