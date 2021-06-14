​​​​​​​ناجي النّجوم: التّغيير الدّيمغرافيّ في المناطق المحتلّة هدفه طمس هوية الشّعوب وتاريخها

تسعى تركيا جاهدة منذ احتلالها لبعض مناطق الشمال السوري لتغيير ديمغرافيّة المنطقة بشكل جذري من خلال طمس هوية وثقافة الشعوب والتهجير القصري وتوطين عوائل مرتزقتها في أراضي وممتلكات المدنيين وفرض العملة واللّغة الخاصّة بها وسط تواطؤ العالم والمجتمع الدولي تجاه تلك الانتهاكات.

الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي ناجي النجوم أدان بشدّة الأعمال التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها في المناطق المحتلة من خلال اتّباعها سياسة التغيير الديمغرافي وطمس هوية شعوب المناطق التي احتلّتها، فقال: "إنّ تركيا اخترقت كافة المعايير والقوانين الدولية، واستخدمت أسلوب الحرب العشوائية بهدف إبادة شعوب المنطقة والمكوّن الكردي على وجه الخصوص".

ولفت النجوم: "أنّ تركيا تعمل على ضم الأراضي التي احتلتها إلى أراضيها عن طريق فرض القوانين التركيّة والتعامل بعملتها والتعليم بلغتها، وهذا كلّه يتعارض من قوانين وأعراف المجتمع الدوليّ".

وأشار النّجوم في حديثه إلى: "أنّ حرب الدولة التركيا على مناطق شمال سوريا غير مشروعة، وهدفها إعادة أمجاد العثمانية حتّى لو كان الأمر عن طريق الإبادة والإرهاب أو المرتزقة".

واعتبر النجوم أنّ: "دفاع قوات سوريا الديمقراطية عن الأرض والعرض حقّ مشروع، ولن يتهاون مقاتلوها عن التّضحية في سبيل أهلهم وذويهم".

واختتم الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي ناجي النجوم حديثه بالقول: "عندما خسرت تركيا حربها العسكرية، لجأت إلى حرب المياه والاقتصاد بقصد إضعاف مشروع الأمة الديمقراطية، ولكن هيهات أن تنال من شعب ضحّى بآلاف الشّهداء والجرحى في سبيل العيش بحرية وكرامة، فكلّ شخص منّا مشروع شهادة".

(إ)

ANHA