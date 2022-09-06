​​​​​​​نائبة رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية: دولة الاحتلال تسعى لإفشال المرأة

صعّدت دولة الاحتلال التركي من حدة هجماتها على شمال وشرق سوريا، منذ الاجتماع الثنائي بين الرئيسين، الروسي بوتين، والتركي أردوغان في سوتشي، والاجتماع الثلاثي الذي جمع رؤساء إيران وروسيا ودولة الاحتلال التركي في طهران، ما يظهر حجم الاتفاق بين هذه الدول ضد المنطقة وإرادة شعبها.

في هذا الصدد، تحدثت نائبة رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، روكن ملا إبراهيم، عن جرائم الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا، وقالت: "هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الدولة التركية بالطيران المسيّر المناطق الحدودية، فهي تستهدف مناطقنا باستمرار وتستهدف النساء بالدرجة الأولى، آخرها كان استهداف تل رفعت الذي راح ضحيته العديد من الأطفال".

واستهدفت دولة الاحتلال التركي بطائرة مسيّرة مركز ناحية تل رفعت في 24 آب الفائت، مما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين بينهم امرأة، وقبله بنحو أسبوع استهدفت مركزاً تعليمياً خاصاً للبنات ويقع تحت إشراف الأمم المتحدة على طريق الحسكة ـ تل تمر، وعلى بُعد 2 كم عن أكبر قاعدة للتحالف الدولي. أسفرت الضربة عن استشهاد وإصابة 15 فتاة في المركز.

حول ذلك، قالت روكن ملا إبراهيم "المدرسة التي استهدفتها دولة الاحتلال التركي، تأسست باتفاقية بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة، حيث كانت تحوي الفتيات اللواتي انضممن إلى وحدات حماية المرأة؛ لكن لأنهن قاصرات تم إبعادهن، وحمايتهن في هذا المركز بحسب الاتفاق".

سعي تركي لضرب مشروع الإدارة الذاتية

روكن ملا إبراهيم أدانت كافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأطفال والنساء والقياديات اللواتي حاربن مرتزقة داعش، منوهة إلى أن تركيا تهدف عبر تصعيد الهجمات على المنطقة بث الخوف والرعب بين شعب شمال وشرق سوريا، بغية تهجيره، وإفشال مشروع الإدارة الذاتية أيضاً".

وانتقدت روكن ملا إبراهيم موقف "الدول الضامنة" من هجمات تركيا، "لم تهاجم قوات سوريا الديمقراطية الحدود التركية، ولم تعتدِ على أحد؛ في حين وجهت دولة الاحتلال التركي نيرانها تجاه المنطقة، وسط صمت دولي، سواء من الطرف الروسي أو التحالف الدولي"، مضيفة "لم نرَ أي رد رسمي من قبل الأمم المتحدة حول استهداف الفتيات القاصرات، واكتفت ببيان خجول يدين تلك الهجمات".

وطالبت روكن ملا إبراهيم بفرض حظر جوي على جميع شمال وشرق سوريا من أجل حماية المواطنين والمنطقة التي تحررت بفضل تضحيات الشهداء.

'نقف بحزم في وجه الهجمات التركية'

وعن هجمات الاحتلال التركي واستهدافه للنساء، قالت روكن ملا إبراهيم "ما نشاهده هو استهداف للنساء بشكل خاص، في مسعى من الاحتلال التركي إلى ضرب ثورة 19 تموز التي عُرفت بثورة المرأة والتي أنجبت العديد من القياديات والرياديات، سواء على المستوى العسكري أو الإداري أو السياسي".

وتابعت قائلة "يريدون كسر هذه الإرادة، إرادة المرأة في شمال وشرق سوريا، لذلك يقومون باستهداف القياديات والرياديات في شمال وشرق سوريا، ولكن موقف النساء كان صارماً، والتففن حول شهيداتهن، وخيمة الاعتصام المنصوبة أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة قامشلو، خير دليل على رفضهن لجميع أشكال الهجمات".

في نهاية حديثها، عاهدت نائبة رئيسة هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا، روكن ملا إبراهيم، بالسير على خطا الشهداء وتحرير كافة الأراضي المحتلة في شمال وشرق سوريا وفي سوريا عموماً.

ومنذ 20 يوماً، يعتصم أهالي إقليم الجزيرة أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة قامشلو، تنديداً بصمت المجتمع الدولي إزاء هجمات الاحتلال التركي والمطالبة بإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التركية.

(ي م)

ANHA