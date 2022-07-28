​​​​​​​نائبة عراقية تنتقد ضعف موقف حكومة بلادها في التعاطي مع سلوك تركيا الإجرامي

قالت النائبة العراقية أمل عطية الناصري لوكالة /المعلومة/ إن "حرب المياه التي تنتهجها تركيا تسببت بارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في محافظة ذي قار نتيجة قلة الإيرادات المائية".

وأضافت أن "قيام تركيا بين الحين والآخر بقطع المياه عن نهري دجلة والفرات سلوك إجرامي يرقى إلى سلوك جرائمها العدوانية ضد أبناء الشعب العراقي".

وأشارت إلى أن "الحكومة المركزية لم تتعامل بشكل جاد مع ملف أزمة المياه التي تضرب المحافظة بالرغم من حجم الكارثة البيئية وبالرغم من عشرات المناشدات التي وجهتها الحكومة المحلية".

وحذرت من أن "تدهور مصادر المياه في ذي قار يعتبر مشكلة مستمرة منذ سنوات إلا أنه أصبح أزمة متكاملة في صيف 2022 بسبب سياسات تركيا اللا أخلاقية تجاه العراق واستخدامها ملف المياه كورقة حرب جديدة ضد أبناء الشعب العراقي".

(م ش)