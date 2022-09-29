وفي مؤتمر صحفي، قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس: "هدفنا مع كوريا الجنوبية هو إزالة السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وتختتم نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، جولتها الآسيوية التي تستغرق أربعة أيام بزيارة المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين التي تقسم شبه الجزيرة الكورية.

وتهدف الزيارة، بحسب شبكة فوكس نيوز الأميركية، إلى إظهار التزام الولايات المتحدة بأمن حلفائها الآسيويين، وتأتي زيارة كامالا هاريس، الخميس، في أعقاب إجراء كوريا الشمالية اختبارات صاروخية مؤخراً، ووسط مخاوف من إمكانية تنفيذ بيونغيانغ لاختبار نووي.

وقالت كامالا هاريس إن "التزامنا بالدفاع عن كوريا الجنوبية حديدي"، مضيفة أنه "في كوريا الشمالية نرى ديكتاتورية وسلاحاً نووياً يهدد العالم".

وواشنطن هي الحليف الأمني الرئيسي لسيول وتنشر حوالى 28500 جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من الشمال، ويجري البلدان تدريبات مشتركة منذ فترة طويلة يؤكدان أنها دفاعية بحتة، لكن كوريا الشمالية تعتبرها تدريبات استعداداً لعملية "غزو".

والأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى بينما كانت هاريس في زيارة لليابان، وأطلقت صاروخاً قبل أن تغادر نائبة الرئيس واشنطن يوم الأحد الماضي، وسجلت عمليات الإطلاق مستوى قياسياً من الاختبارات الصاروخية هذا العام.

وفي واشنطن، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان-بيير، إن التجارب الصاروخية الكورية لن تردع كامالا هاريس عن زيارة المنطقة منزوعة السلاح، مضيفة أن نائبة الرئيس تريد "إظهار التزام أميركا الراسخ بالأمن الإقليمي".

وقالت: "كما تعلمون، فإن لكوريا الشمالية تاريخ في إجراء هذا النوع من التجارب والاختبارات. الأمر ليس بجديد".

(م ش)