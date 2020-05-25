وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حميدتي، في مقابلة متلفزة على قناة محلية بالخرطوم، "قطر قادت مؤامرة ضد المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل بعد عزل البشير، عندما أرسلت وزير خارجيها لزيارة السودان دون إخطار القيادة في الخرطوم، مما دفعهم لرفض استقباله".

وتابع: "تفاجأنا في نيسان/أبريل قبل الماضي، بأن وزير خارجية قطر في الجو في طريقه للسودان، وتساءلنا عن تصرف الدوحة التي توفد وزير خارجيتها دون إخطارنا، فاتخذنا قرارا فوريا بعدم استقباله ومنع طائرته من الهبوط".

واعتبر حميدتي أن ما فعلته قطر كان تحديا للسودان، يتضمن مؤامرة خبيثة، قصدت بها الفتنة بين المجلس العسكري الانتقالي في ذلك الحين.

وألمح إلى أن حادثة وزير الخارجية القطري كان خلفها عناصر من النظام البائد داخل المجلس العسكري، وزعموا زورا بأن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على علم بالزيارة.

وقال "لكن البرهان أكد لي في ذات اللحظة بأنه لا يعلم بالزيارة واتفقنا على عدم استقبال الوزير القطري".

وفي صعيد آخر، اتهم حميدتي جهات بمحاولة بث فتن بين قوات الدعم السريع وتشويه صورتها بالضلوع في الصراع الليبي والتورط في عملية فض اعتصام الخرطوم.

(م ش)