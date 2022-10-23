​​​​​​​نائب قائد مجلس الباب العسكري: هدف الاحتلال التركي توسيع رقعة احتلاله ونحن لهم بالمرصاد

تستمر هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى ريف منبج الغربي والشمالي وقرى ريف الباب الشرقي المحرر بشكل شبه يومي، والمواطنين هم ضحايا هذا القصف دائماً، حيث تلحق أضراراً مادية بممتلكاتهم ومنازلهم، ويشكل القصف حالة من الخوف والهلع بين أطفالهم وتتسبب بوقوع ضحايا من بينهم.

بهذا الصدد، تحدث نائب قائد مجلس الباب العسكري، يوسف العريمة، لوكالتنا، وقال "الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون قرانا في ريف الباب الشرقي المحرر بشكل شبه يومي، مستخدمين كافة الأسلحة الثقيلة من مدافع وصواريخ غراد وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة".

وأضاف يوسف "القواعد التركية الموجودة في المناطق المحتلة، تستهدف المنطقة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في كافة الجبهات، ونرى في بعض الأحيان تعزيزات وتحركات لدولة الاحتلال التركي ضمن القواعد الموجودة على الخطوط التماس".

وتابع العريمة "تنتشر قواتنا على طول قرى الريف الشرقي المحرر لمدينة الباب، وفي قرية العريمة وجب الحمرا وفي خطوط الجبهة الغربية لمدينة منبج".

وفي إشارة إلى الأوضاع الأمنية التي تعيشها مدينة الباب المحتلة قال العريمة "لاحظنا في الآونة الأخيرة أن مدينة الباب شهدت فلتاناً أمنياً والوضع غير مستقر فيها، والأهالي يطالبون بخروج "هيئة تحرير الشام" من مدينتهم".

وتابع "الاحتلال يعيد احتلال داعش الإرهابي وظلمه على أهلنا في مدينة الباب".

نوّه عريمة أن هناك قتال بين المرتزقة في المناطق التي تحتلها تركيا من الأراضي السورية، وحالياً تشهد هذه المناطق فوضى عارمة، "إلى جانب عمليات النهب والسلب التي تقوم بها تلك المجموعات الإرهابية، مما يسبب وقوع ضحايا مدنيين من الأطفال والنساء الأبرياء".

اختتم نائب قائد مجلس الباب العسكري يوسف عريمة حديثه، مؤكداً "أن قواتهم مستعدة للتصدي لأي عدوان يستهدف المنطقة، والدفاع عن الأهالي والمنطقة حتى الرمق الأخير، وأن هدف الاحتلال التركي هو احتلال الأراضي السورية، لكن قواتنا لهم بالمرصاد".

(د)

ANHA