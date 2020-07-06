وتسببت الغارات الجوية على قاعدة الوطية الليبية, والتي توجد فيها قوات تركية, بتحطيم منظومة دفاع جوي تركية, وأسفرت عن مقتل قائد عسكري تركي كبير و٦ ضباط آخرين، بالإضافة إلى إصابة عشرات الجنود والضباط.

واعترفت حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، مساء يوم الأحد، بقصف جوي استهدف قاعدة الوطية، التي سيطرت عليها قوات ”الوفاق“ في مايو/ أيار الماضي بمساعدة عسكرية تركية.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري في تصريح خاص لوكالة أنباء هاوار "إن الخسائر التركية الكبيرة في قاعدة الوطية تسببت بصدمة للرئيس التركي الذي أصيب بحالة من الهذيان فور سماعه الأخبار".

وشدد عضو مجلس النواب المصري على "أن أحلام أردوغان ستُدفن في أرض ليبيا، التي كانت وستظل مقبرة للغزاة والطامعين".

(ي ح)