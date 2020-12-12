​​​​​​​نائب ليبي: الطوق بدأ يضيق حول عنق أردوغان

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، يوم الخميس، على فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرفاتها الـ "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط.

وفي سياق متصل، كشف مصدران أمريكيان مطلعان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقّع على حزمة من الإجراءات العقابية ضد تركيا.

وحول ذلك تحدث عضو مجلس النواب الليبي أبراهيم الدرسي، لوكالة أنباء هاوار، قائلًا: "أن معظم علاقات الدول العربية مع تركيا باتت في أدنى مستوياتها وأعتقد أن الضربة القاضية لأردوغان هي التسوية السياسية بين قطر والسعودية ومصر والامارات".

وفي هذا السياق رأى الدرسي "ستنسحب قطر من التحالف التركي- الإيراني مما یحرم أردوغان من دعم مالي كبير لطالما استفاد منه في المدة السابقة لدعم الليرة والاقتصاد التركي".

ولفت عضو مجلس النواب الليبي، إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقبل على أيام صعبة في تركيا قد تطيح به خاصة مع ضياع شعبيته في الداخل وارتفاع صوت المعارضة".

(ي ح)

ANHA