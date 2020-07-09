​​​​​​​نائب إسرائيلي: الحكومة الحالية قد لا تستمر طويلًا

وقال زوهار في مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم": "إن ما يحافظ على هذه الحكومة هي أزمة كورونا فقط، فلولاها ما كانت للحكومة أن تستمر".

وأضاف: "الحل الوحيد بأن يغير أزرق أبيض من تعامله".

وحول تولي غانتس رئاسة الحكومة، قال: "آمل ألا يحدث هذا الأمر، أريد أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة، هذا ليس سرًا إنني لم أؤيد ترشيح بيني غانتس، ولا يوجد لدي رغبة كبيرة بأن يكون رئيسًا للحكومة".

وبموجب الائتلاف الحكومي الذي تشكلت على أساسه الحكومة، تتوزع المهام والعضوية بالتساوي بين الليكود وحزب "أزرق أبيض" في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وفي المجلس الوزاري المصغر للقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وكذلك، يتولى غانتس منصب رئيس الحكومة بموجب اتفاق التناوب في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكن الموقف في حزب الليكود لا يدعم شفافية الاتفاق، ويحاول الدفع إلى انتخاباتٍ إسرائيلية جديدة، لضمان نجاح حزب "الليكود".

(ع م)