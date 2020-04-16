​​​​​​​نائب في البرلمان العراقي يطالب بإنهاء الاحتلال التركي للبلاد

وقال النائب عن كتلة التغيير، كاوا محمود ،في بيان تلقت وكالة rojnews نسخة منه، أنه "مرة أخرى قامت الطائرات التركية وفي عمق الأراضي العراقية بقصف مناطق جبلية في منطقة بالكايتي و مخيم اللاجئين في قضاء مخمور".

وأضاف " وهذا خرق واضح للسيادة العراقية، وضرب للاتفاقيات الدولية عرض الحائط من قبل الحكومة التركية، التي تقوم بهذه الخروقات بين الحين والآخر مستغلة صمت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان وتواطؤ بعض الجهات السياسية.

وجدد محمود مطالبته رئيس الجمهورية بصفته راعي السيادة العراقية والحكومة العراقية بـ"التدخل الفوري والجدي والعمل على المستوى السياسي والدبلوماسي والأمني وخاصة على الصعيد الدولي، لإيقاف هذه التدخلات المتكررة، وإنهاء التواجد التركي على كافة الأراضي العراقية، حفاظاً على سيادة البلد وكرامة مواطنيه."

و استُشهد 3 نساء في مخيم مخمور للاجئين بقصف جوي تركي يوم أمس، وتزامن ذلك مع هجمات متكررة على مناطق شمال محافظة هولير.

(م)