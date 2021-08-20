​​​​​​​نائب برلماني يعتبر تصريحات أردوغان عن حركة طالبان استهزاء بعقول الأمة التركية

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح خلال مؤتمر صحفي، بعزمه لقاء الحكومة التي ستشكلها حركة طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان، وذلك عقب ترأسه اجتماعاً لمجلس الوزراء، أمس الخميس.

وقال أردوغان، في تصريحاته، إن هدفه "هو استقرار أفغانستان، وإذا لزم الأمر فسنلتقي مع الحكومة التي ستشكلها طالبان هناك"، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

ورداً على ذلك، هاجم النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أنجين آلطاي، أردوغان، لترحيبه بحركة طالبان واعتزامه عقد لقاء مع حكومتها المرتقبة.

وفي تصريحات صحفية أمس الخميس، اعتبر آلطاي أن تصريحات أردوغان "استهزاء بعقول الأمة التركية"، مضيفاً: "يجب أن يعرف أردوغان أن الوقوف بجانب الشعب الأفغاني يختلف عن الوقوف بجانب طالبان".

وأضاف: "وصف تصريحات طالبان بالمعتدلة، استهزاء بعقول الأمة التركية. أسأل أردوغان- الذي هو حريص جداً على الاجتماع مع حركة طالبان- ما هو سبب ذلك؟ فلتشرح لنا".

وكان أردوغان، وصف الأربعاء، تصريحات حركة طالبان تجاه تركيا بـ "المعتدلة"، وقال في مقابلة تلفزيونية: "لقد قلنا بالفعل إنه يمكننا قبول حكام طالبان. نحافظ على هذا الموقف اليوم. كما نرحب بالتصريحات المعتدلة لقادة طالبان".

(د ع)